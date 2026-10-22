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Председатель Народного совета немцев Кыргызстана Валерий Диль принял участие в визите делегации Кыргызской Республики в Ватикан, приуроченном к историческому событию для католической общины страны – епископской консекрации Антония Коркорана.

29 сентября, в праздник святых архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, в базилике Святого Павла за городскими стенами в Риме состоялась епископская консекрация отца Антония Коркорана, SJ, Апостольского администратора Католической церкви в Кыргызской Республике.

Назначенный на эту должность в 2017 году Антоний Коркоран, SJ, стал вторым епископом в истории католической церкви Кыргызстана. Для немногочисленной католической общины страны, где большинство населения исповедует ислам, это событие имеет особое значение.

В церемонии приняли участие представители различных конфессий и государственных органов Кыргызстана. Среди почётных гостей был Абдулазиз Закиров, Главный муфтий страны. Государственную делегацию возглавил Талантбек Ташибеков, ответственный за Национальное агентство по делам религии и межэтническим отношениям при Президенте Кыргызской Республики. На богослужении также присутствовал посол Кыргызстана в Италии Эрмек Омуралиев.

В рамках визита представители делегации провели встречи с епископом Антонием Коркораном, в том числе в Дикастерии по межрелигиозному диалогу Ватикана. Эти встречи стали возможностью для обсуждения вопросов межрелигиозного взаимодействия и укрепления взаимопонимания между представителями разных конфессий.

История католической общины Кыргызстана тесно связана с судьбами народов, представители которых оказались в Центральной Азии в советский период. В 1950–1960-е годы, когда религиозная жизнь была ограничена, её основу составляли немцы, поляки, украинцы и белорусы. Поэтому история католицизма в Кыргызстане является частью более широкой истории многонационального общества страны.

Уважаемые участники встречи!

Ваши Высокопреосвященства!

Дорогие братья и сестры!

Для меня большая честь — находиться сегодня здесь, в Ватикане, среди представителей разных народов, государств и религиозных традиций.

Я приехал из Кыргызстана — небольшой горной страны в Центральной Азии.

По национальности я немец.

По вероисповеданию — католик.

По гражданству — кыргызстанец.

И я сознательно начинаю именно с этих трех определений.

Потому что для меня они не противоречат друг другу.

Я могу сохранять культуру и память своих немецких предков, исповедовать католическую веру и одновременно искренне любить Кыргызстан, считать его своей Родиной и вместе с представителями других национальностей и религий трудиться ради его будущего.

Наверное, именно в этом и заключается один из главных смыслов межрелигиозного и межнационального согласия: единство не требует от нас быть одинаковыми.

ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ?

Сегодня много говорят о различиях между религиями.

Но, может быть, нам следует чаще говорить о том, что нас объединяет?

Христианство учит любви к ближнему. Ислам учит милосердию, справедливости и ответственности человека перед Всевышним. Иудаизм говорит о ценности человеческой жизни и нравственной ответственности.

Другие великие духовные традиции человечества также призывают человека творить добро и не причинять зла другому.

В Евангелии есть удивительно простые слова:

«Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими».

А в Священном Коране говорится: «Мы сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга». Какая глубокая мысль! Мы созданы разными не для того, чтобы враждовать. Не для того, чтобы доказывать превосходство одного народа или одной культуры над другой. А для того, чтобы познавать друг друга. Мне кажется, именно здесь начинается настоящая духовность.

ВЕРА ПРОВЕРЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ К ЧЕЛОВЕКУ.

Можно регулярно посещать храм. Можно хорошо знать Священное Писание.

Можно красиво говорить о Боге. Но главный вопрос заключается в другом:

стал ли благодаря своей вере человек добрее? Стал ли он милосерднее?

Научился ли прощать? Способен ли он уважать человека, который думает иначе, говорит на другом языке и обращается к Богу иначе?

Я глубоко убежден: истинная вера не может учить человека ненависти.

Истинно верующий человек не может сознательно причинять боль другому и при этом оправдывать себя именем Бога.

Потому что невозможно говорить о любви к Всевышнему и одновременно презирать созданного Им человека.

Поэтому нам необходимо различать веру и фанатизм.

Вера соединяет человека с Богом. Духовность соединяет человека с человеком.

А фанатизм пытается поставить между людьми стену. И наша общая задача — не позволить строить такие стены.

Опыт Кыргызстана

Я хотел бы сказать несколько слов о своей стране. Кыргызстан — светское государство, большинство населения которого исповедует ислам. Но рядом с мусульманами живут православные, католики, протестанты, иудеи и представители других религиозных общин. На протяжении многих поколений рядом кыргызы, русские, узбеки, немцы, уйгуры, дунгане и представители других народов.

И я как немец и католик могу сказать: я не чувствую себя чужим в своей стране.

Это очень важно.

Потому что мир в многонациональном государстве начинается не с официальных деклараций. Он начинается с ощущения человека: «Это моя страна. Здесь уважают мое достоинство. Здесь я нужен своему обществу».

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров неоднократно подчеркивал значение общественного согласия, духовно-нравственных ценностей, свободы вероисповедания и уважения между представителями различных конфессий.

Кыргызстан остается светским государством. И именно это позволяет человеку исповедовать свою веру, одновременно объединяя всех нас вокруг общего гражданства, закона и ответственности за будущее страны.

Есть и очень конкретный пример.

Сегодня в Бишкеке строится новый католический кафедральный собор.

Для католической общины Кыргызстана это большое событие.

Но для меня этот храм имеет еще одно символическое значение.

Представьте: в государстве, где подавляющее большинство населения исповедует ислам, в столице строится католический собор.

И это воспринимается совершенно естественно.

Мне кажется, иногда один строящийся храм способен рассказать об отношениях между религиями больше, чем десятки официальных деклараций.

НЕ ПРОСТО ТЕРПЕТЬ, А УВАЖАТЬ

Мы часто употребляем прекрасное слово — «толерантность».

Но сегодня, возможно, нам необходимо сделать следующий шаг.

Потому что терпимость — это еще не дружба.

Я могу терпеть существование другого человека и при этом оставаться совершенно равнодушным к нему.

Поэтому я бы предложил другую формулу:

от терпимости — к уважению,

от уважения — к пониманию,

от понимания — к сотрудничеству.

Нам не нужно создавать одну универсальную религию.

Не нужно стирать различия.

Мусульманин должен иметь возможность оставаться хорошим мусульманином.

Католик — хорошим католиком.

Православный — хорошим православным.

Иудей — хорошим иудеем.

Мы можем идти к Богу разными дорогами и при этом вместе делать добро человеку.

Вот где находится пространство нашего сотрудничества.

РЕЛИГИИ МОГУТ ДЕЛАТЬ ВМЕСТЕ ОЧЕНЬ МНОГО.

Когда человеку нужна помощь, разве имеет значение его вероисповедание?

Когда болен ребенок, разве существует мусульманская или христианская боль?

Когда одинок старик, разве его одиночество имеет национальность?

Когда семья потеряла дом, разве прежде чем помочь ей, мы должны спрашивать, в каком храме эти люди молятся?

Конечно, нет.

Человеческая боль не имеет религии.

Милосердие не имеет национальности.

Добро не нуждается в переводчике.

Именно поэтому представители различных религий могут и должны вместе помогать бедным, защищать детей, поддерживать пожилых людей и семьи, воспитывать молодежь, противостоять насилию, наркотикам, экстремизму и равнодушию.

Мы можем иметь различные богословские взгляды.

Но накормить голодного мы можем вместе.

Посетить больного — вместе.

Помочь ребенку — вместе.

Посадить дерево — вместе.

Остановить вражду — вместе.

Сохранить мир — вместе.

СТРОИТЬ МОСТЫ, А НЕ СТЕНЫ

Папа Лев XlV призывает»работать вместе, чтобы строить мосты и держать руки открытыми”. Это мудрые слова.

Ведь мост не уничтожает два берега.

Они остаются разными.

Но появляется возможность идти навстречу друг другу.

Именно таким мостом должна становиться духовность.

Не заставлять другого человека перейти на мой берег.

А построить дорогу, по которой мы можем встретиться посередине.

Для этого необязательно отказываться от своих убеждений.

Напротив, человек, уверенный в своей вере, не должен бояться чужой веры.

Уважение к мусульманину не делает меня не католиком.

Уважение мусульманина ко мне не делает его не мусульманином.

Но такое взаимное уважение делает нас обоих лучше как людей.

Я хотел бы завершить свое выступление личными словами.

История немцев Кыргызстана была непростой.

Но сегодня Кыргызстан — моя Родина.

Я горжусь своими немецкими корнями.

Я дорожу своей католической верой.

И одновременно я дорожу тем, что являюсь гражданином Кыргызской Республики.

Я хочу, чтобы моя страна развивалась и процветала.

Чтобы в ней никогда не спрашивали человека, какой он национальности или вероисповедания, прежде чем признать его своим.

Чтобы мечеть, православный храм и католический костел никогда не становились символами разделения.

Пусть они напоминают нам о другом:

над человеком существует Высшая нравственная ответственность.

Мы можем называть Всевышнего на разных языках.

Мы можем обращаться к Нему в разных храмах.

Наши молитвы могут звучать по-разному.

Но материнская любовь одинакова во всех религиях.

Слезы одинаково соленые у людей всех национальностей.

Добро понятно без перевода.

А мир нужен каждому человеку.

Поэтому я хотел бы увезти из Ватикана и передать своим соотечественникам одну простую мысль:

не нужно искать, какая религия способна победить другую.

Намного важнее, чтобы духовность помогла человеку победить зло в самом себе.

Победить ненависть.

Победить высокомерие.

Победить равнодушие.

Победить желание унизить того, кто отличается от тебя.

Если мы сможем сделать это, религия действительно станет великой силой мира.

И тогда между нами останутся различия, но исчезнет вражда.

Останутся разные религии, но будет взаимное уважение.

Останутся разные народы, но будет общая ответственность за наш общий дом.

Потому что мир между государствами начинается с мира между народами.

Мир между народами начинается с уважения между религиями.

А мир между религиями начинается с мира в человеческом сердце.

Пусть Всевышний поможет нам сохранить этот мир.

Благодарю за внимание.

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