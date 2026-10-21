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Сначала были семейные вечера, запах домашних блюд и традиции, которые бережно передавались от старших младшим. Затем появились немецкие песни в школьных коридорах, народные танцы, фестивали и молодежные проекты. Сегодня жизнь героини тесно связана с немецким языком и культурой; в гимназии она отвечает за воспитательную работу, а в обществе «Возрождение» помогает детям и молодежи открывать наследие через творчество. Ее история доказывает: культура становится по-настоящему близкой, когда ее не просто изучают, а проживают.

От семейных традиций к школьным сценам

Все началось с семьи – вспоминает Виктория. После переезда из Петропавловска в Астану и замужества ее окружение постепенно открыло мир немецких обычаев. Больше влияние оказала свекровь, выросшая в большой немецкой семье. В доме ценили традиции, любили рукоделие, заботились об уюте и собирались за общим столом.

«Меня поражали порядок и аккуратность: как расставлена мебель, как подобраны цвета, как все продумано до мелочей. Запомнились и яркие вещи, созданные руками свекрови, и блюда, названия которых поначалу было непросто удержать в голове».

Позже дочь пошла в немецкоязычный детский сад при школе-комплексе № 46, а Виктория начала работать там педагогом по хореографии и физической культуре. Коллеги заметили ее профессионализм и предложили Виктории присоединиться к коллективу гимназии с углубленным изучением немецкого языка. Так личный интерес стал частью повседневной работы.

«Сначала немецкий звучал вокруг меня на уроках, праздниках и в выступлениях учеников. Дети пели песни, читали стихи, разыгрывали сценки. Мне хотелось понимать слова, а не настроение выступления. Я начала заниматься по пособию «Немецкий для начинающих».

Танец, который рассказывает историю

Одним из поворотных моментов стало участие в мероприятии немецкого общества « Возрождение». Викторию пригласили помочь с танцевальной композицией вокруг майского дерева, украшенного разноцветными лентами.

«Мне очень понравилось, как в одном действии соединились музыка, движение и традиция. После этого захотелось глубже изучать немецкие народные танцы и историю».

Однажды Наталья Берг предложила попробовать себя в качестве хореографа. Сначала Виктория сомневалась, достаточно ли хорошо знает культурные традиции. Но коллеги поддержали ее, и сотрудничество стало новым этапом. Сегодня «Возрождение» для нее – пространство, где встречаются люди, идеи и поколения. Здесь проходят языковые занятия, мастер-классы, кулинарные встречи.

«Культуру можно изучать по-разному: своими руками создавать вещи, готовить, выступать, узнавать историю и общаться. Именно разнообразие помогает участникам найти собственный путь к традиции».

Jugendtreff – когда молодежь становится командой

Отдельной главой стал Jugendtreff – проект, в котором Виктория проводила ежедневные танцевальные воркшопы. Участники приезжали из разных городов, знакомились, учились взаимодействовать и вместе создавали итоговую композицию о связи прошлого, настоящего и будущего.

«Я приходила с одной задумкой, а ребята предлагали свои решения, и в итоге получалось нечто новое. Мне было важно не просто научить движениям, но и дать каждому почувствовать себя частью общего дела. Через танцевальные игры участники учились замечать друг друга, поддерживать партнеров и не бояться проявляться».

Одна девушка в конце проекта призналась: «Я вообще-то обычно серьёзная, но на Ваших занятиях мне так радостно и так свободно».

«Для меня эти слова стали настоящей наградой. Танец помог участнице раскрыться, а группе – превратиться в дружную команду».

Особенно запомнилось заключительное выступление. Перед ним прошла гроза, отключилось электричество, и танцевать пришлось в полумраке. Неожиданность придала постановке особую атмосферу.

Культура, которая продолжается

За годы работы профессиональная роль Виктории изменилась: от педагога по хореографии и физической культуре она пришла к должности заместителя директора по воспитательной работе. Но творчество по-прежнему остается важной частью ее жизни. Через танцы, школьные мероприятия и проекты Виктория помогает детям не только узнавать традиции, но и понимать, почему их стоит беречь.

«Важно не просто повторять движения, а интересоваться истоками, понимать слова и чувствовать, что культура – это живое наследие. Для меня особенно ценно, когда молодые участники не ограничиваются ролью зрителей, а сами предлагают идеи, берут на себя ответственность и продолжают начатое».

Немецкие общества в Казахстане создают пространство, где люди разных поколений и этносов могут знакомиться, сотрудничать и учиться друг у друга. Язык, музыка, танец и общие праздники помогают сохранять историческую память, одновременно открывая дорогу новым формам творчества. Традиция не застывает в прошлом – она меняется, когда к ней прикасаются новые люди.

Ангелина Юрченко

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