5-й Международный фотоконкурс BKDR «Немые свидетели»

Исторические немецкоязычные изречения

Какие изречения сопровождали вашу семью? Поищите у родителей, бабушек и дедушек, в старых коробках и сундуках, общинных домах и краеведческих комнатах. Мы принимаем фотографии исторических немецкоязычных изречений из семей и общин российских немцев и их потомков.

Полная история происхождения не обязательна: воспоминания, предположения и неизвестные сведения можно обозначить соответствующим образом. Фотография должна быть чёткой, а текст — хорошо читаемым.

По техническим вопросам обращайтесь в BKDR: redaktion@bkdr.de.

1 Светские изречения

Житейская мудрость, юмористические или задумчивые изречения, а также высказывания о семье, дружбе, родине, труде и повседневной жизни

2 Религиозные изречения

Библейские стихи, молитвы, благословения дома и другие изготовленные вручную свидетельства веры

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Срок подачи: 30 ноября 2026 г.

Призы:

1-е место — 300 €

2-е место — 200 €

3-е место — 100 €

Подача работ и полные условия участия:

https://bkdr.de/fotowettbewerb2026/

Примечание: действуют опубликованные в PollUnit условия участия и положения о защите данных.

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