5-й Международный фотоконкурс BKDR «Немые свидетели»
Исторические немецкоязычные изречения
Какие изречения сопровождали вашу семью? Поищите у родителей, бабушек и дедушек, в старых коробках и сундуках, общинных домах и краеведческих комнатах. Мы принимаем фотографии исторических немецкоязычных изречений из семей и общин российских немцев и их потомков.
Полная история происхождения не обязательна: воспоминания, предположения и неизвестные сведения можно обозначить соответствующим образом. Фотография должна быть чёткой, а текст — хорошо читаемым.
По техническим вопросам обращайтесь в BKDR: redaktion@bkdr.de.
1 Светские изречения
Житейская мудрость, юмористические или задумчивые изречения, а также высказывания о семье, дружбе, родине, труде и повседневной жизни
2 Религиозные изречения
Библейские стихи, молитвы, благословения дома и другие изготовленные вручную свидетельства веры
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
Срок подачи: 30 ноября 2026 г.
Призы:
1-е место — 300 €
2-е место — 200 €
3-е место — 100 €
Подача работ и полные условия участия:
https://bkdr.de/fotowettbewerb2026/
Примечание: действуют опубликованные в PollUnit условия участия и положения о защите данных.
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