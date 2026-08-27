История депортированных немцев – это не только история трагедии, потерь и лишений. Это история людей, которые, несмотря на тяжелейшие испытания, смогли выстоять, трудиться, создавать и оставить заметный след в развитии Казахстана. Многие из них были насильственно высланы сюда, но со временем стали частью этой земли, её экономики, науки, культуры и общественной жизни. Их судьбы – пример человеческой стойкости, достоинства и способности созидать вопреки обстоятельствам. О том, почему эту сторону истории особенно важно сохранить в памяти будущих поколений, мы поговорили с кандидатом исторических наук Юлией Подопригорой.

– Юлия Ивановна, в этом году исполняется 85 лет со дня депортации немцев в Казахстан. Как, на Ваш взгляд, за эти десятилетия изменилось научное и общественное восприятие тех событий?

– Интересный вопрос. Действительно, за последние десятилетия многое уже открыто и опубликовано, в научный оборот введены документы и архивные материалы, проведены многочисленные исследования. Однако остаются значительные лакуны, прежде всего связанные с персональными списками депортированных и документами о насильственном переселении семей в Казахстан. Эти аспекты ещё предстоит детально изучить. Мы хорошо знаем общую хронологию событий: даты прибытия эшелонов в Казахстан, процессы мобилизации в трудармию, призыв в которую осуществлялся через военкоматы уже после приезда. Сегодня исследователи называют это вторичной депортацией.

Изучена и система спецпоселения: постановка на учёт, оформление дел, структура личных документов спецпоселенцев. Но именно персональные списки остаются огромным и очень важным пластом работы. Они необходимы не только для исторических исследований, но и для семейной истории. Сегодня интерес к прошлому всё чаще выходит за рамки академической науки: люди ищут сведения о своих предках, пытаются восстановить судьбы родственников, переживших депортацию и спецпоселение. Поэтому сейчас особое внимание уделяется документам, связанным с судьбой конкретного человека и семьи. Их необходимо оцифровывать, систематизировать и объединять в базы данных.

Например, в рамках проекта «Интерактивный архив немцев Казахстана» мы уже создали на сайте базу данных со списками насильственно выселенных в Казахскую ССР немцев. Но это только начало. Необходимо собрать и систематизировать списки трудармейцев, репатриированных немцев и др. Таким образом, несмотря на 85 лет, прошедших со времени депортации, работа по изучению и восстановлению персональной истории людей продолжается.

– Как Вы отметили, сегодня открывается все больше архивов, появляются новые документы и свидетельства, Вы также принимали участие в работе Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Какие открытия последних лет, на Ваш взгляд, наиболее существенно дополнили наше понимание истории депортации?

– Лично для меня работа в Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий стала огромным опытом, прежде всего работы с документами, которые позволяют увидеть не только общую картину событий, но и судьбу конкретного человека. В Центральном государственном архиве Республики Казахстан сохранились документы, позволяющие буквально по неделям проследить ход переселения немцев осенью 1941-го – зимой 1942 года.

Отдел спецпереселения при СНК КазССР фиксировал прибытие эшелонов, их количество и число переселённых. Эти материалы дают представление о масштабах происходившего. Многие из таких документов стали доступны исследователям благодаря работе Государственной комиссии. Но особенно важными для меня стали личные дела спецпоселенцев. Через историю одной семьи можно увидеть трагедию целого народа. В этих документах сохранились автобиографии, заявления, обращения людей в органы власти. Кто-то просил снять его с учёта спецпоселения, кто-то пытался доказать свою лояльность советской власти, а некоторые даже отказывались от немецкой национальности: «Я не немец, я русский…». И это трагедия…

По личным делам можно проследить и то, как люди пытались воссоединиться с семьями. Например, одна часть семьи могла находиться в Карагандинской области, другая – в Алма-Атинской, и люди обращались в комендатуры с просьбой разрешить им жить вместе. Эти документы показывают не абстрактную историю депортации, а судьбы конкретных людей, у которых были разрушены привычная жизнь, карьера и семейные связи.

Поэтому я призываю тех, кто знает, что их родственники находились на спецпоселении в Казахстане, обращаться в Архив Президента Республики Казахстан и запрашивать копии личных дел. Это уникальный источник для восстановления семейной истории, особенно периода 1941–1956 годов.

Другой важный пласт документов связан с осенью 1941 г. и началом 1942 г. – периодом, когда переселённые семьи оказались в крайне тяжёлых условиях. Люди оставляли на прежнем месте дома, хозяйства, урожай, скот. Перед выселением они составляли опись имущества, рассчитывая, что на новом месте им будет компенсировано утраченное. Однако в Казахстане эти обещания не были выполнены.

В архивах сохранились обращения переселённых немцев в Прокуратуру Казахской ССР и Совет Народных Комиссаров Казахской ССР. Писали о голоде, отсутствии помощи, невозможности обеспечить семьи и о том, что не переживут зиму, если ситуация не изменится. Для меня эти документы важны ещё и потому, что показывают: люди не просто терпели происходящее, а пытались защищать свои права и обращались к вышестоящим органам.

Особенно сильное впечатление производят документы о детях. Благодаря работе Государственной комиссии и архивному проекту общества «Возрождение» был обнаружен документ 1943 года, в котором председатель колхоза одного из северных регионов сообщал областному исполкому о том, что у него в колхозе лежат опухшими от голода 51 ребёнок немецкой национальности и просил выделить хотя бы несколько мешков зерна.

Такие свидетельства позволяют по-новому увидеть историю депортации. Они показывают масштабы трагедии, но одновременно говорят о том, что люди пытались выжить, сохранить семьи и добиться помощи. Спустя 85 лет мы только начинаем в полной мере восстанавливать эти страницы истории.

Именно поэтому архивная работа сегодня так важна. Она позволяет перейти от общей статистики к судьбам конкретных людей и семей – узнать, откуда они были депортированы, где оказались в Казахстане, как жили, что с ними произошло. Эти сведения необходимо сохранять, оцифровывать и делать доступными следующим поколениям.

– Если говорить не только о трагедии, но и о ее последствиях, почему сегодня также важно рассказывать и о вкладе депортированных немцев в развитие Казахстана?

– Этот период прежде всего останется в истории как трагический. Но для казахстанских немцев именно годы спецпоселения и последующий советский период – вплоть до 1991 года – стали важной частью формирования их современной идентичности. Именно в эти десятилетия сформировался образ казахстанских немцев как трудолюбивых, ответственных, организованных и сплочённых людей. На этом фундаменте во многом строится современная культурная и общественная деятельность немецкой общины Казахстана. Поэтому отрицать или замалчивать период спецпоселения и последующие десятилетия нельзя. Их необходимо помнить и осмысливать.

Особенно важно рассказывать о людях, которые, несмотря на пережитые испытания, смогли добиться выдающихся результатов и внесли значительный вклад в развитие Казахстана. Среди них – общественники, учёные, аграрии, руководители предприятий и хозяйств. Многие из них стали настоящими авторитетами не только для немецкой общины, но и для жителей тех мест, где они жили и работали.

Показателен пример Андрея Андреевича Риммера. Столетие со дня его рождения отмечали в селе Еркеншилик Акмолинской области. Инициаторами мероприятия стали местные жители, которые до сих пор помнят его как руководителя, человека и хозяина, внёсшего большой вклад в развитие села. Его имя стало своеобразным символом Еркеншилика.

Подобные примеры есть и в других регионах. В Атырау помнят Гафнера, в Павлодарской области – Геринга. Таких имен можно назвать десятки. Важно, что многие из них сами прошли через депортацию: кто-то оказался в Казахстане ещё ребёнком, кто-то подростком. Они пережили тяжелейшие годы, но сумели сохранить достоинство, реализовать себя и принести пользу стране, которая стала для них родиной.

Мне кажется, именно об этой стороне событий сегодня особенно важно говорить молодому поколению. История казахстанских немцев не только о трагедиях и потерях. Это также история человеческой стойкости, труда и способности, несмотря на обстоятельства, созидать и оставлять после себя значимый след. Эти люди действительно стали сынами Казахстана, и их вклад – часть общей судьбы нашей страны.

– Большое спасибо за содержательную беседу.

Интервью: Олеся Клименко.

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