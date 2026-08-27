Его кандидатура включена в число 110 депутатов, получивших мандаты от партии «Әділет». Илья Теренченко представляет Павлодарскую область, является членом этнокультурного объединения немцев Павлодарской области. Его профессиональная и общественная деятельность на протяжении многих лет связана с развитием региона, государственным управлением и взаимодействием с населением и институтами гражданского общества.

Илья Сергеевич Теренченко родился в 1983 году в Павлодаре. Имеет несколько высших образований в области юриспруденции, финансов и кредита и политологии, а также степень магистра политологии. Его трудовой путь начался в 2001 году. В последующие годы он работал в сфере бизнеса, предпринимательства и общественно-политической деятельности. С 2014 года занимал руководящие должности в Павлодарском областном филиале партии «Нұр Отан», позднее — «AMANAT».

Илья Теренченко имеет значительный опыт депутатской работы. Он был депутатом Павлодарского городского маслихата IV и V созывов, а также Павлодарского областного маслихата VI и VII созывов. В марте 2023 года был избран депутатом Павлодарского областного маслихата VIII созыва, а 30 марта того же года — председателем областного маслихата.

Одним из направлений его общественной деятельности стало участие в проектах, связанных с развитием региона и гражданского общества.

Поздравляем Илью Сергеевича Теренченко с избранием и желаем успешной работы на благо Павлодарской области и всего Казахстана!

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