Кристина Клеин, участница клуба немецкой молодёжи „Grashüpfer“ г. Караганда, приняла участие в республиканском забеге «Бірлік жүгірісі – 2026», приуроченном ко Дню единства народа Казахстана. Данное мероприятие объединило людей разных возрастов и стало символом сплочённости, активного образа жизни и стремления к общим ценностям.

По словам Кристины, забег прошёл для неё «на одном дыхании». Бег занимает особое место в её жизни: это не просто физическая активность, а способ эмоциональной разгрузки, возможность справиться со стрессом, упорядочить мысли и освободиться от накопившегося напряжения. Регулярные индивидуальные тренировки сформировали у неё устойчивую мотивацию и внутреннюю дисциплину.

Особым достижением для участницы стало то, что на протяжении всей дистанции она не останавливалась и продолжала движение вперёд, несмотря на усталость. Этот личный результат стал для неё важным подтверждением собственной выносливости и силы воли. Интересным опытом оказалось и участие в массовом забеге, где рядом находились люди разных поколений: молодёжь, представители старшего возраста, родители с детьми. Такая атмосфера придала событию особую эмоциональную насыщенность и подчеркнула его объединяющий характер.

Наиболее ярким эпизодом, по признанию Кристины, стало награждение сразу после пересечения финишной линии. Этот момент вызвал у неё чувство гордости за достигнутый результат и уверенность в собственных силах. В её сознании промелькнула мысль о том, что усилия были замечены и оценены, и это укрепило ощущение значимости пройденного пути.

Несмотря на то что подобный забег для Кристины – первый опыт, он оказался по-настоящему вдохновляющим. Решение принять участие было продиктовано желанием проверить свои возможности, выйти за рамки привычных тренировок и попробовать себя в новом формате.

10 мая Кристина намерена присоединиться к благотворительному забегу „Wings for Life“, средства от которого направляются на исследования травм спинного мозга. Так она стремится сделать свою любовь к бегу инструментом помощи другим.

Спортивная активность может выступать не только средством физического развития, но и важным фактором личностного роста, социальной активности и участия в общественно значимых инициативах. Желаем Кристине успехов!

Материал подготовила Мария Горбачева.

