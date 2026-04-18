Студентка первого курса колледжа Семея имени Бабатайулы, обучающаяся по специальности «Графический дизайнер» (группа ГД11), участница клуба немецкой молодёжи «Glück» общественного объединения немцев «Возрождение» г. Семей Елизавета Романовна Яцук приняла участие в областных соревнованиях по адаптивному виду спорта — бочча и продемонстрировала высокий уровень подготовки, заняв первое место в своей категории.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Жарминского и Урджарского районов, а также команда города Семей. Участники были распределены по возрастным группам и категориям, что обеспечило честную и равную спортивную борьбу. После торжественного открытия спортсмены приступили к играм, которые проходили в напряжённой, но при этом дружелюбной атмосфере. Особую значимость соревнованиям придаёт тот факт, что в течение года многие участники, включая Елизавету, были лишены возможности полноценно тренироваться из-за отсутствия финансирования. Несмотря на это, спортсменка продемонстрировала уверенную игру, волю к победе и грамотную стратегию, одержав победу в финальном поединке со счётом 4:1.

Бочча – это паралимпийский вид спорта, принадлежит к группе игр с мячом, близких к боулингу и петанку. Елизавета занимается бочча с 2023 года. Участие в соревнованиях стало для неё не только возможностью проявить свои спортивные навыки, но и важным событием, наполненным яркими эмоциями и новыми знакомствами. По словам спортсменки, особую радость ей приносит общение с единомышленниками, которые, как и она, искренне увлечены спортом.

Церемония награждения стала кульминацией мероприятия, оставив у участников самые тёплые впечатления. В общекомандном зачёте команда города Семей заняла первое место, что стало значимым достижением и подтверждением высокого уровня подготовки спортсменов региона.

Достижение Елизаветы Яцук — это яркий пример целеустремлённости, силы духа и преданности своему делу, вдохновляющий молодёжь на активную жизненную позицию и участие в спортивной и общественной деятельности.

Мария Горбачева

