О том, как родительская неграмотность обнуляет работу психологов.

Помощь ребенку бессмысленна, если дома ждет деструктивная среда, – так считает Юлия Штукерт, практический психолог, педагог-психолог, магистр психологии. Вместо того чтобы перекладывать ответственность на школу, необходимо сфокусироваться на психологическом просвещении родителей.

– Мониторинг действительно помогает заметить тревожные сигналы и склонность к суициду. Но будем честны: школьная среда не всегда располагает к полной откровенности. Ребенку сложно довериться психологу, когда есть риск, что личные переживания станут известны учителям или администрации и выйдут за пределы кабинета. В образовательной среде принцип конфиденциальности практически не соблюдается, – комментирует эксперт.

По ее словам, вместо помощи ребенок попадает под каток системы: его вызывают на совет профилактики, а родителей подвергают публичной порке. Личные переживания подростка становятся достоянием общественности, что только глубже загоняет его в депрессию. Школьные методики могут выявить склонности, но карательный подход все портит. Нынешняя система образования ориентирована не на поддержку, а на поиск виноватых и «обнародование» проблемы ради отчетности, что делает такую диагностику опасной.

– Первоочередное условие эффективной помощи – строгая конфиденциальность. Работа с кризисным состоянием должна оставаться в ведении профильных специалистов, а не становиться предметом разбирательств. Да, педагоги и секции могут подключаться к социализации ребенка, но делать это нужно исключительно по запросу психолога и в рамках его рекомендаций. Процесс должен строиться на профессионализме и этике специалиста, владеющего информацией, а не на административном давлении, – подчеркивает эксперт.

Как отмечает Юлия Штукерт, сегодня ответственность за жизнь ребенка пытаются полностью переложить на школу, а профилактика суицидального поведения превратилась в формальные диагностики. Но школа – лишь верхушка айсберга. Никто не знает ребенка лучше, чем родители, ведь именно дома проявляются первые тревожные сигналы.

– Недавно на консультации были два подростка. Мама вовремя заметила изменения: дочь стала менее общительной, появилось постоянное напряжение и снизился эмоциональный фон. Она сразу забила тревогу и мягко, но настойчиво предложила помощь специалиста. Эта ситуация – лучший пример того, как тесная связь родителя и ребенка позволяет заметить проблему на ранней стадии. Работа с симптомами бессмысленна, если не устранена первопричина. Главный дефицит сегодня – психологическая грамотность родителей. Многие просто не знают особенностей возрастного развития: что является нормой, а что сигналом бедствия. Профилактику нужно разворачивать в сторону взрослых, учить родителей, как общаться, поддерживать ребенка и как понимать процессы, происходящие с ним.

Материал подготовила Марина Ангальдт.

