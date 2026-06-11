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Под председательством Вячеслава Руфа в онлайн-формате состоялось заседание Совета учредителей Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение». Участники рассмотрели итоги деятельности фонда за 2025 год, обсудили вопросы дальнейшего развития организационной структуры и перспективы создания республиканского общественного объединения немцев Казахстана.

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