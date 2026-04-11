Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан, отметив выдающийся вклад отечественных ученых в развитие государства.

Среди награжденных Виктор Карлович Мерц, главный научный сотрудник ТОО «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности». Его профессиональный путь и научная деятельность – яркий пример преданности науке, служения обществу и укрепления научного потенциала страны.

Выступая на церемонии, Глава государства подчеркнул: именно наука является фундаментальной опорой прогресса, а ученые – главным достоянием нации. В условиях стремительного развития технологий, цифровизации и искусственного интеллекта роль научного сообщества становится ключевой для конкурентоспособности Казахстана на мировой арене.

Государство продолжает системно поддерживать науку: растет финансирование, расширяются возможности для молодых ученых, реализуются международные стажировки и создаются условия для внедрения научных разработок в экономику.

Сегодня важно не только создавать знания, но и превращать их в реальные решения, работающие на благо общества.

Поздравляем всех ученых с профессиональным праздником!

