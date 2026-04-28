В рамках рабочей командировки в Королевство Бельгия депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт принял участие в ряде международных мероприятий, посвящённых итогам конституционного референдума и процессу политической модернизации Казахстана.
Ключевым событием стал круглый стол в Брюсселе, организованный на площадке Brussels Press Club с участием европейских экспертов, политологов и представителей дипломатического корпуса. В ходе дискуссии были рассмотрены результаты референдума по новой Конституции, а также дальнейшие перспективы реализации реформ.
«Проведённый референдум стал важным этапом трансформации политической системы Казахстана. Реализуемые реформы направлены на формирование более сбалансированной модели государственного управления, усиление роли Парламента и повышение подотчётности исполнительной власти», — отметил сенатор.
В рамках обсуждений особое внимание было уделено вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти с целью формирования более сбалансированной и устойчивой системы государственного управления, расширения участия граждан в политических процессах как ключевого элемента демократизации, а также укрепления принципов верховенства закона и обеспечения эффективной защиты прав и свобод человека.
Европейские участники отметили значимость проводимых в Казахстане преобразований и выразили заинтересованность в дальнейшем развитии диалога и обмена опытом. Вместе с тем в ходе дискуссий были затронуты вопросы, касающиеся практической реализации реформ и их долгосрочного воздействия.
В ходе визита также состоялись встречи с представителями экспертного сообщества и дипломатических кругов, в рамках которых обсуждались перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.
Проведённые мероприятия подтвердили высокий интерес европейской аудитории к процессам политической модернизации в Казахстане и подчеркнули важность развития открытого и конструктивного международного диалога по вопросам реформ.
Евгений Больгерт Қазақстандағы конституциялық реформаларға арналған іс-шараларға қатысты
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының депутаты Евгений Больгерт Бельгия Корольдігіне жұмыс сапары аясында конституциялық референдум қорытындылары мен Қазақстандағы саяси жаңғырту үдерісіне арналған бірқатар халықаралық іс-шараларға қатысты.
Брюссель қаласында Brussels Press Club алаңында өткен дөңгелек үстел негізгі іс-шара болды. Оған еуропалық сарапшылар, саясаттанушылар және дипломатиялық корпус өкілдері қатысты. Пікірталас барысында жаңа Конституция бойынша өткен референдумның нәтижелері, сондай-ақ реформаларды іске асырудың алдағы перспективалары қаралды.
«Өткізілген референдум Қазақстанның саяси жүйесін трансформациялаудың маңызды кезеңіне айналды. Жүзеге асырылып жатқан реформалар мемлекеттік басқарудың неғұрлым теңгерімді моделін қалыптастыруға, Парламенттің рөлін күшейтуге және атқарушы биліктің есептілігін арттыруға бағытталған», — деп атап өтті сенатор.
Талқылау барысында мемлекеттік басқарудың теңгерімді әрі тұрақты жүйесін қалыптастыру мақсатында билік тармақтары арасындағы өкілеттіктерді қайта бөлу, азаматтардың саяси процестерге қатысуын кеңейту арқылы демократияландыруды ілгерілету, сондай-ақ заң үстемдігі қағидаттарын нығайту және адам құқықтары мен бостандықтарын тиімді қорғау мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Еуропалық қатысушылар Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан өзгерістердің маңызын атап өтіп, диалог пен тәжірибе алмасуды одан әрі дамытуға қызығушылық білдірді. Сонымен қатар пікірталас барысында реформаларды іс жүзінде іске асыру және олардың ұзақ мерзімді әсеріне қатысты мәселелер де қозғалды.
Сапар аясында сарапшылар қауымдастығы мен дипломатиялық орта өкілдерімен кездесулер өтіп, Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы ынтымақтастықты тереңдету перспективалары талқыланды.
Өткізілген іс-шаралар Еуропа аудиториясының Қазақстандағы саяси жаңғырту үдерістеріне жоғары қызығушылық танытып отырғанын көрсетіп, реформалар мәселелері бойынша ашық әрі сындарлы халықаралық диалогты дамытудың маңызын айқындады.
