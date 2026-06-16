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В городе Анталья состоялся гранд-финал 8-й Международной математической олимпиады FEMO, собравший 505 талантливых школьников из 10 стран мира. Участники прошли строгий отборочный этап, в котором в течение учебного года приняли участие более 6000 учеников.

Финальный этап стал масштабным интеллектуальным событием, объединившим юных математиков из разных стран и образовательных систем. По итогам олимпиады 329 участников были удостоены наград — золотых, серебряных и бронзовых медалей. Кроме того, два лучших финалиста получили образовательные гранты на обучение в Республиканской физико-математической школе.

Олимпиада FEMO International традиционно направлена на развитие интереса к математике среди школьников младших классов и популяризацию олимпиадного движения. В ней принимают участие ученики 1–6 классов, а география проекта с каждым годом расширяется.

За годы проведения FEMO объединила участников из более чем 18 стран, включая Казахстан, Грузию, Узбекистан, Кыргызстан, Россию, Великобританию, США, Беларусь, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Таджикистан, Германию, Польшу, Францию, Индонезию, Армению и Кипр. Отмечается высокий результат участницы Даны Дубовцевой: на весеннем туре, прошедшем в марте 2026 года, она заняла 1-е место по Казахстану, а в международном финале в Анталье завоевала 2-е место, подтвердив высокий уровень подготовки и стабильные результаты на международной арене. Поздравляем Дану Дубовцеву с выдающимся достижением и достойным выступлением на международной олимпиаде!

FEMO International продолжает укреплять статус одной из ключевых международных платформ для раннего выявления и поддержки математических талантов, вдохновляя новое поколение будущих ученых, инноваторов и лидеров. DAZ

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