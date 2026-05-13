В условиях современного мегаполиса вопросы воспитания, сохранения традиций и поддержки семей становятся особенно актуальными. О роли Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана, работе с молодёжью и сохранении культурного наследия немецкого сообщества рассказывает Елена Попова, заместитель председателя Совета матерей, программный руководитель Алматинского культурно-этнического общества немцев «Возрождение».

– Елена Степановна, какую роль сегодня играет Совет матерей при немецком этнокультурном обществе Алматы? С какими вопросами и жизненными ситуациями чаще всего к вам обращаются?

– Мы не разделяем работу Совета матерей при том или другом этнокультурном объединении, так как все проблемные вопросы решаются сообща, независимо от национальности обратившихся или нуждающихся в помощи.

В первую очередь нужно уточнить, что Совет матерей г. Алматы – это структура, объединяющая женщин, представителей разных городских этнокультурных обществ. В его составе – педагоги, врачи, психологи, юристы, предприниматели и др., определены такие задачи и функции, как совещательно-консультативные, образовательно-разъяснительные и благотворительные. Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение» выдвинуло мою кандидатуру в Совет матерей АНК г. Алматы, и я очень рада, что оказалась в этом дружном коллективе единомышленников. Обращения бывают самые разные, от индивидуальных просьб о помощи до запросов из социальных организаций города. Никого не оставляем без внимания. Вся наша деятельность широко освещается в социальных сетях @analar_kenesi.almaty.

@analar_kenesi.almaty.

– Как вам удаётся сохранять и передавать семейные традиции и культурное наследие немецкого народа в условиях большого города?

– В течение многих лет Алматинское культурно-этническое общество немцев «Возрождение» реализует проекты для немцев города и области, которые способствуют сохранению традиций, культуры, языка. Проводится много мероприятий, когда старшее поколение делится с молодёжью опытом, историческими фактами. Хочется отметить работу нашего клуба немецкой молодёжи, члены которого с большим интересом участвуют в совместных мероприятиях, готовят презентации по истории немцев Казахстана, традициям и культуре, проводят квизы на темы немецких традиций, снимают рилсы. И это не только в городе, но и в районах.

– С какими вызовами сталкиваются семьи и молодежь в немецком сообществе Алматы сегодня и какую поддержку оказывает Совет матерей?

– Проблемы действительно существуют. Мы не делим молодёжь для Совета матерей – это наши общие дети, и их проблемы – наши общие проблемы, которые нужно решать и помогать детям. В одном из Посланий Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев обозначил пять основных социальных «зол», угрожающих будущему нации и требующих борьбы: наркоторговля, лудомания, семейно-бытовое насилие, буллинг и вандализм. Члены Совета матерей поочерёдно выезжают в школы, колледжи совместно с врачом-психиатром Анной Трубниковой с профилактическими беседами о наркопреступности, о последствиях воздействия наркотических веществ на будущее молодёжи. Освещаются проблемы лудомании и булинга. При встречах с учащимися рассказываем об этнических обществах в городе, о деятельности Совета матерей.

– Есть ли проекты или инициативы, которыми вы особенно гордитесь и которые действительно помогают укреплять связь между поколениями?

– В ноябре 2025 года в Немецком доме было организовано мероприятие «Кибербулинг среди молодёжи» с участием Совета матерей и членов клуба немецкой молодёжи. Тема серьёзная и актуальная. Обсуждение проходило в формате «Мозгового штурма», который этнокультурное объединение немцев часто использует в своей работе. В марте этого года мы инициировали проект на актуальную тему: «Роль женщины в воспитании патриотизма и толерантности у молодёжи». Совет матерей и члены КНМ в формате диалоговой площадки обсудили много вопросов. Особенно интересно было услышать мнение молодёжи, что их волнует, какие направления нужно учитывать и разрабатывать.

У молодых очень здравые рассуждения и понимание жизни, но, к сожалению, нередко взрослые этого не учитывают, не слышат. Родители заняты, а в школах другие задачи.

10 мая в Казахстане отметили День матери, который совпал с Днём матери в Германии. От общества немцев хотим поздравить Совет матерей и всех мам и пожелать большого терпения в нашей важной роли в жизни детей.

– Елена Степановна, большое спасибо за интервью.

Беседовала Олеся Клименко.

