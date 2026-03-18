Люксембург «накрыл» дастархан

Встретить Наурыз в одной из самых маленьких стран Европы и попробовать настоящий плов и бешбармак, приготовленные по всем традициям восточной кухни? Еще пару лет назад мы с мужем даже представить такого не могли. Но прошлой весной, путешествуя по Европе и любуясь цветочными полями и яркими красками Амстердама, решили посетить Люксембург. Так в разгар Наурыза мы оказались в крошечном государстве, сохранившем звание великого герцогства.

Мы рассчитывали посмотреть великолепно сохранившиеся средневековые замки, крепости, мосты, посетить старинную площадь и услышать звон колоколов в знаменитом соборе Богоматери. Но уж никак не ожидали в самом центре столицы увидеть большой дастархан с массой казахских блюд.

Но обо всем по порядку. Наслаждаясь сказочными видами Люксембурга и удивительным ощущением тонкого переплетения старины и современности, мы оказались на главной площади Гийома II. Возле памятника монарху по выходным проводятся шумные ярмарки и фермерские рынки, а недалеко от площади расположилась масса современных кафе, уютно вписавшихся в средневековые постройки. Мы провели несколько часов на ногах и посмотрели все, что могли: поднимались на самые высокие башни, спускались в казематы, любовались рекой и долиной. И в попытках найти свободное место набрели на вывеску с указанием блюд дня. На ней значилось на латинице – Plov, а в скобках на английском – Slowcooked lamb and rice (томленая баранина с рисом). От удивления мы замерли на месте. Интересно, что такое плов по-люксембургски? Или европейцы перешли на восточную кухню?

Заходим внутрь, и… показалось, что мы каким-то фантастическим образом вернулись в Казахстан – на стенах национальная одежда, в меню – помимо лагмана и плова бешбармак из конины, баурсаки и курт! Видя наше удивление, мужчина за стойкой приветственно реагирует: «Салем!» «Наурыз құтты болсын!» – радостно отвечаем мы.

Разговорившись с владельцем, узнали, что кафе в центре Люксембурга вот уже три года держат два брата родом из Алматы. Приехали из Казахстана пять лет назад сначала в Голландию, но потом перебрались в герцогство и открыли свой бизнес. Вполне успешный. В меню – блюда восточной и казахской кухни, которые пользуются большой популярностью.

Об этом свидетельствовали не только занятые шумными компаниями столики, но и многочисленные таблички с надписью «Зарезервировано».

Мы, соскучившиеся по своей кухне, с удовольствием заказываем плов, лагман и бешбармак. Порции оказываются просто огромными, а в подарок земляки дарят по кружке пива и курт. Восторгу не было предела. Спустя время за зарезервированный рядом с нами столик садится пожилая пара, которой тут же приносят огромную порцию бешбармака. По отрывистым фразам: „Sehr gut!“ и „Sehr lecker!“ понимаем, что они немцы. Школьного запаса хватает, чтобы извиниться и поздороваться, а позже переходим на английский и выясняем, что пенсионеры часто приезжают в Люксембург к детям. И уже давно обедают именно в этом кафе. Предпочитают бешбармак, лагман, баурсаки, курт, но в Казахстане ни разу не были. Мы пригласили немецкую пару в гости и объяснили, что в нашей стране полюбившаяся им казахская еда может стать частью ежедневной трапезы.

Кстати, в Люксембурге три официальных языка – люксембургский, французский и немецкий, но при надобности все запросто переходят на английский, русский или даже казахский. И все друг друга прекрасно понимают, что делает крохотное, но действительно великое по культуре, архитектуре, достопримечательностям и простому общению герцогство еще более привлекательным для туристов. Так что Gleklech Nauryz! – именно так звучит пожелание счастливого Наурыза на люксембургском языке.

Наурыз мейрамы құтты болсын! Fröhliches Nauryz!

Ольга Лихограй

