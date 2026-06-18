В резиденции «Куксарой» прошла торжественная церемония официальной встречи Президента Федеративной Республики Германия Франк-Вальтера Штайнмайера, прибывшего в нашу страну с официальным визитом.

На площади перед резиденцией был выстроен почетный караул. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев тепло поприветствовав высокого гостя пригласил его на пьедестал.

Прозвучали государственные гимны Узбекистана и Германии. Главы государств обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии и совместного фотографирования начались переговоры на высшем уровне.

Источник: https://president.uz/ru/lists/view/9324

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