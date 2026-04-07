Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр встретился с Статс-министром иностранных дел по делам Европы МИД ФРГ Гюнтером Крихбаумом.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, были рассмотрены вопросы координации совместных усилий, направленные на укрепление диалога между Казахстаном и Германией.

Собеседники выразили готовность к продолжению тесного сотрудничества в формате «Центральная Азия – Германия» и других международных площадок.

В завершение встречи германский дипломат поблагодарил за теплый прием и подтвердил готовность для дальнейшего расширения партнерства между двумя странами.

Источник: https://primeminister.kz/ru/news/roman-skliar-provel-vstrecu-s-stats-ministrom-inostrannyx-del-frg-31238

Поделиться

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia