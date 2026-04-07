Или как казахстанские туристы в саксонскую сказку попали…

Насладиться красотой швейцарских пейзажей, окунуться в тайны шведских пещер, не выезжая в Швейцарию и в Швецию? Звучит сюрреалистично, пока вы не побываете в одном уникальном месте Германии, расположенном в федеральной земле Саксония. Речь о живописном немецком городе-курорте Ратен, который раскинулся по обе стороны красавицы Эльбы. Город насчитывает всего около 500 жителей, поэтому сразу показался игрушечным.

Поезд довозит до левого берега курорта, а все основные достопримечательности находятся на противоположной стороне. Добраться на правый берег можно только с помощью тросового парома. Он прикреплен длинными канатами к берегу и управляется с помощью руля, а бурное течение само толкает судно. И это усиливает ощущение сказочности.

Стоимость переправы – 3 евро на двоих. Паром привез прямо к одной из гостиниц с большим рестораном и летней террасой, на которой можно часами любоваться Эльбой. Нам предложили немецкое пиво разных сортов. Мы остановили свой выбор на хмельном с необычным названием Радлер. Оно оказалось коктейлем из смеси настоящего пива и лимонада. На вкус – микс горьковатого хмеля и сладкого освежающего сока. То, что нужно, чтобы взбодриться и начать наше путешествие по курорту.

Позже мы выяснили, что по немецкой легенде создатель Радлера – фермер, проживавший в окрестностях Мюнхена. Он стал разбавлять остатки пива лимонадом, чтобы все могли охладиться. Необычный микс быстро стал популярным не только у любителей хмельного напитка. Самое поразительное, что он пришелся по вкусу спортсменам. В частности, велосипедистам, которым было удобно брать с собой бутылочку Радлера и быстро утолять им жажду в пути. Отсюда и название пива – Радлер, в переводе с баварского – Велосипедист.

За поворотом начинается дорога на территорию всемирно известного национального парка Саксонская Швейцария. Это уникальный природный заповедник площадью более 400 квадратных километров, где расположены песчаниковые горы, высоченные каменные столбы со срезанными верхушками и отвесные скалы, смотрящиеся как выточенные из каменных глыб скульптурные шедевры.

Своим названием эта часть Германии обязана двум швейцарским художникам, которые часто приезжали сюда, чтобы писать с натуры немецкое великолепие, напоминающее им своей живописностью родные края.

Чтобы увидеть знаменитый мост Бастай, причудливой красоты скалы и насладиться полетом птиц, нам нужно было подняться на смотровую площадку, расположенную на высоте почти 200 метров. Дорога оказалась не из легких и пролегала через деревянные полуразрушенные ступени, окруженные такими высоченными буками, грабами и всех пород хвойными деревьями, что едва было видно небо. Уже на самом верху и вовсе приходилось протискиваться по узким каменным ступеням, но… это того стоило! Виды великолепные!

Возвращаясь обратно, мы оказались в плену другой достопримечательности – знаменитом ущелье Шведские дыры. В нем величественные скалы смыкаются так плотно, что порой между ними трудно протиснуться одному человеку. Для удобства туристов проложены 800 деревянных ступеней и мостиков, что на 250 меньше, чем при подъеме на Кельнский собор! Они идут то вниз, то вверх и порой делают такие крутые повороты, что местами очень опасно. Перепады высот достигают полторы сотни метров, а со всех сторон скалы, заросли папоротника, шум водопадов. В этом невероятном месте действительно понимаешь, что значит остаться наедине с природой. И если бы не пробирающиеся навстречу с другой стороны ущелья туристы, могло показаться, что мы оказались в XVII веке, когда на Германию напали шведы. Местные крестьяне прятались в самых потаенных уголках этого ущелья, отсюда и появилось название Шведские дыры, которые по сей день хранят свои тайны.

Длина ущелья составляет около 700 метров, но с учетом извилистости троп, узости скал и перепада высот путь занимает больше часа. Но на этом маршрут не закончился: при выходе из ущелья нас снова потянуло наверх, чтобы насладиться видом водопада Амзельфальм и увидеть старинную, встроенную в скалу мельницу. Добраться до них тоже оказалось задачей не из легких, но после крутых подъемов открылся такой сказочный вид мельницы и водопада, что, казалось, сейчас выйдут Гензель и Гретель и спросят у нас дорогу…

Потом мы спустились вниз к ручью, где опять ждало чудо. Ярко-пестрые утки-мандаринки – особо редкий вид – собрались в стаю и дружно плыли, оставив нас в полном восторге. Прибавьте к этому все те же неприступные скалы вокруг, роскошные деревья и одиноко брошенную на воде лодку и поймете, что мы оказались в настоящей немецкой сказке.

Ольга Лихограй

