Возможностью вернуться на свою историческую родину для «советских», т.е. этнических, немцев, проживающих на территории бывшего Советского Союза, послужил экономический крах и распад СССР в 90-е годы.

Благодаря этому факту и наша семья, главой которой является мой супруг Виктор Гергенредер, переехала в Германию на постоянное место жительства из столицы солнечного Узбекистана в легендарный культурный центр Европы – город Веймар!

О его выдающемся прошлом я узнала еще на школьных уроках истории. Прошлое Веймара тесно связано с судьбами величайших людей планеты, давших человечеству фундаментальные научные труды, открытия, мировые шедевры литературы, музыки и художественной живописи. Список этих знаменитостей нескончаем: Иоганн Вольфганг фон Гете, Фридрих Шиллер, Иоганн Себастьян Бах, Ференц Лист, Лукас Кранах Старший, Фридрих Ницше, Вальтер Гропиус, Василий Кандинский, Казимир Малевич и многие другие.

Итак, моя трудовая деятельность в Германии началась с женского интеграционного центра, где в то время работало 12 женщин. Среди них я была единственной иностранкой, которой, как педагогу, доверили заниматься с девочками разных возрастов.

Когда я пришла на работу, меня, переселенку из бывшего Советского Союза, встретили, мягко говоря, прохладно. Когда же женщины узнали моё имя – Джамиля, на их лицах появились доверительные улыбки. Каково же было мое удивление, когда они почти хором произнесли:

«А мы тебя знаем! Мы читали произведение Чингиза Айтматова «Джамиля!»

Далее они рассказали, что в школах ГДР старшеклассники изучали такие произведения Чингиза Торекуловича, как «Джамиля», «Первый учитель» и «Белый пароход». Коллегам было интересно всё. Несмотря на интимность вопросов, я ответила, что выросла в семье известного узбекского художника Анвара Назырова, что с детства по настоянию отца занималась рисованием и живописью и что у меня два педагогических образования. Этот разговор и решил мою дальнейшую профессиональную деятельность. Для переселенок и эмигранток из стран СНГ я давала уроки рисования и живописи, организовывала и проводила выставки как персональные, так и моих учениц. Занималась и другой интеграционной работой.

История, о которой я хотела бы рассказать, произошла весной 2004 года. Как-то ко мне обратилась Кристина, руководитель нашего центра, с предложением пойти на встречу с писателем и дипломатом Чингизом Айтматовым, которая должна была состояться в новом концертном зале города Веймар. Она сообщила, что имеет непосредственное отношение к приглашению Ч. Айтматова в наш город, и попросила, если это возможно, приготовить для него подарок от имени Джамили (на её взгляд, это была неординарная идея) – написать акварельную работу с видом садового домика Иоганна Гёте, исторической реликвии нашего Веймара. Конечно же, я с радостью согласилась.

К этой встрече с Чингизом Торекуловичем я готовилась очень серьёзно: написала картину садового домика в Ильмпарке, где великий Гете встретил свою любовь Кристину Вульпиус, где было положено начало его великому произведению «Фауст» и был написан не менее значимый роман «Страдания юного Вертера». С мужем мы обрамили картину в очень красивую деревянную старинную раму, купленную на блошином рынке.

Итак, наступил долгожданный день. Накануне мероприятия Кристина сообщила, что в первом ряду, справа от кресел, где будут сидеть Чингиз Айтматов и его личный переводчик Фридрих Хитцер, для нас с мужем зарезервированы два места.

Когда мы прошли к первому ряду, Чингиз Торекулович, которого я узнала сразу, уже сидел в кресле. Рядом с ним стоял переводчик. Мы поспешили занять свои места, но встретили недружелюбный взгляд Фридриха Хитцера, недовольного наличием в руках моего мужа внушительного свёртка. Он успокоился лишь после того, как модератор мероприятия, прежде чем пригласить Чингиза Айтматова на сцену, подошёл ко мне и уточнил нюансы, последовательность и время вручения Чингизу Торекуловичу подарка от жителей Веймара и поклонников его таланта.

Встреча с известным писателем проходила в переполненном зале, в тёплой, дружественной и деловой обстановке. Публика вела себя очень оживленно, писатель не успевал отвечать на вопросы, рассказывая о героях своих произведений, делясь планами на будущее.

Когда вечер подходил к концу, я ощутила прилив волнения, потому что приближался момент выхода на сцену для дарения моей картины писателю, философу, дипломату, общественному деятелю, классику мировой литературы! К тому же, говорить мне нужно было на двух языках, а мой немецкий тогда был далёк от совершенства…

Заметив знак ведущего, я, взяв картину в руки, решительно подошла к микрофону и, поздоровавшись, гордо объявила, что меня зовут Джамиля и я глубоко благодарна Чингизу Торекуловичу за то, что он на весь мир прославил имя, которым нарекли меня родители!

Сорвав с картины обёрточную бумагу, добавила, что, являясь профессиональным художником, специально для этого случая написала акварельную работу, и в знак благодарности хочу её подарить великому писателю! Фридрих Хитцер, который весь вечер сидел рядом с Айтматовым, переводя залу всё, что рассказывал писатель, и вопросы зрителей автору, стал быстро объяснять Айтматову то, что я говорила.

Дослушав переводчика и увидев, что я направляюсь к его столу, Чингиз Торекулович оживлённо поднялся мне навстречу.

– О! Вот и моя Джамиля пришла! – радостно улыбаясь, с восторгом в голосе громко воскликнул Айтматов!

В этот момент зал взорвался аплодисментами. Приняв картину, он повернулся лицом к залу и поднял её над головой, демонстрируя аудитории полученный подарок! Передав презент Фридриху Хитцеру, писатель подошел ко мне, сердечно поблагодарил и по-отечески крепко обнял.

После мероприятия, включая раздачу автографов и подписание не одной сотни книг, мы вчетвером долго сидели в кафе концертного зала и не могли наговориться. Я видела перед собой внимательного, чуткого, мудрого, ответственного, сильного и в то же время простого Человека! А ведь это был выдающийся писатель, объединяющий фольклор с философским осмыслением жизни, незабываемый Чингиз Торекулович Айтматов!

Начиная с 2017 года я вела дружескую переписку с ещё одним выдающимся человеком XX-XXI веков японским общественно-политическим и религиозным деятелем, философом и писателем Дайсаку Икэда (02.01.1928-15.11.2023). В одном из писем ко мне он писал, что долгие годы дружил с Чингизом Айтматовым, что был восхищён его литературным талантом, его человеческими качествами и философией миропонимания! В ответ я сообщила Дайсаку Икэда, что тоже была знакома с Ч. Айтматовым и посылаю ему в дар написанную специально для него акварельную картину с тем же моим любимым мотивом – «Садовый домик Гёте».

Картина была отправлена в Японию через представительство международной буддийской ассоциации Сока Гаккай Интернэшнл (SGI) во Франкфурте на Майне, основателем и президентом которой был Дайсаку Икэда. В ответ я получила тёплое благодарственное письмо с откровениями о том, что он счастлив получить подарок, который «согрел его сердце», приятно напомнив о дружбе с Чингизом Айтматовым.

С того незабываемого дня, той встречи с Чингизом Торекуловичем прошло почти 22 года, но она оставила в моём сердце неизгладимый след.

Я очень часто перечитываю его произведения, которые отвечают моим личным нравственным критериям. Философия, заложенная в книгах Ч. Айтматова, помогает мне жить и принимать, на мой взгляд, правильные, достойные человека решения.

Джамиля Гергенредер

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia