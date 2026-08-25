Для студента-политолога международный обмен — это возможность выйти за рамки университетской аудитории, увидеть общественные процессы непосредственно в другой стране и сопоставить их с опытом собственного государства. Именно таким опытом стало для Маулена Абралина участие в международном проекте «The Role of Women in German, Kazakh and Uzbek Societies – Past and Present».

Маулен Абралин — студент третьего курса факультета гуманитарных и социальных наук НАО «Торайгыров Университет» города Павлодар, обучающийся по специальности «Политология», а также лидер клуба немецкой молодёжи «Lenz». В проекте он представлял Казахстан и свой университет вместе с другими студентами Торайгыров Университета.

Проект организован фондом KONTAKTE-KONTAKTE e.V. и объединил молодых людей из Германии, Казахстана и Узбекистана. Его главная тема — положение и роль женщин в обществах трёх стран в прошлом и настоящем. Однако, программа вышла далеко за рамки академического изучения заявленной проблематики. Участники получили возможность познакомиться с историей и современной жизнью стран-партнёров, обменяться мнениями и установить международные контакты.

От мечты к реальности

Особое место в этой истории занимает Германия. Маулен давно интересуется немецким языком и культурой и на протяжении нескольких лет мечтал побывать в стране, которую изучал по книгам и учебным материалам.

«Было очень интересно наконец-то увидеть своими глазами ту культуру, которую изучаешь уже пять лет», — рассказывает Маулен.

Берлинский этап проекта прошёл с 1 по 9 августа 2026 года. Для Маулена поездка стала не только первым зарубежным опытом, но и возможностью самостоятельно увидеть страну, к которой у него давно был интерес.

Программа в Германии была насыщенной. Участники встречались с представителями государственных и общественных организаций, обсуждали социальные вопросы, связанные с положением женщин, и знакомились с механизмами их поддержки в немецком обществе.

Важной частью программы стало знакомство с историко-культурным наследием Германии. Участники посетили Потсдам, Бундестаг, а также мемориальное место, связанное с историей концентрационного лагеря для женщин.

Такие поездки позволили посмотреть на историю страны не только как на совокупность фактов из учебников, но и как на часть современного общественного и политического пространства. Для студентов-политологов особенно важно было увидеть взаимосвязь между исторической памятью, политическими решениями и развитием общества.

От Германии — к Узбекистану

После Германии международный диалог продолжился в Узбекистане. В настоящее время участники проекта находятся в Самарканде, где знакомятся с историей и современной жизнью страны и продолжают обсуждение роли женщин в обществе.

Два этапа проекта дают возможность посмотреть на одну и ту же проблему с разных сторон. Германия, Казахстан и Узбекистан имеют различный исторический и социальный опыт, поэтому сравнение подходов позволяет лучше понять особенности каждой страны и одновременно увидеть общие вопросы, которые остаются актуальными для разных обществ.

Самаркандский этап стал продолжением начатого в Германии обмена. Участники продолжают работать вместе, обсуждают общественные вопросы, делятся опытом и формируют собственное представление о том, как меняется роль женщин в современном мире.

Международный диалог

Для Маулена важной частью проекта стали не только лекции, встречи и экскурсии, но и общение с молодыми людьми из Германии и Узбекистана.

Именно непосредственный контакт позволяет лучше понять, чем живут люди в других странах, какие вопросы их волнуют и как они воспринимают происходящие в обществе процессы. Для будущего политолога такой опыт особенно ценен: полученные в университете теоретические знания дополняются реальными историями, наблюдениями и дискуссиями. Всё это Маулен планирует использовать в дальнейшей научной деятельности. Одним из результатов участия в проекте станет подготовка научных материалов, посвящённых роли женщин в немецком, казахстанском и узбекском обществе.

Таким образом, международный обмен становится для студента не разовой поездкой, а частью профессионального развития.

Мария Горбачева

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