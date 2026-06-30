Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты и члены Правительства!

Нашу сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба.

Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию – мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности.

Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны.

Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти.

На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай.

В целом, эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана.

Тридцать лет назад был сформирован первый в истории страны профессиональный Парламент.

Обретя новый институциональный формат, законодательный орган играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики.

Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами.

У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества.

Их плодотворный труд, самоотверженное служение стране оставили яркий след в летописи нашего парламентаризма и памяти наших соотечественников.

Парламент всегда был созидательной структурой – он чутко реагировал на требования времени и запросы общества.

Высший законодательный орган нашего государства объединил профессионалов из различных сфер общества во имя достижения общих целей.

Благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении.

Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны.

Каждый новый парламентский созыв становился очередным уверенным шагом вперед, наглядно отражая эволюционный прогресс всей нашей нации.

Я хорошо понимаю, насколько значимы жаркие дискуссии в этих стенах, какова истинная цена каждого принимаемого закона для укрепления нашей Независимости.

В этот исторический момент хочу выразить глубокую признательность депутатам Мажилиса и Сената всех созывов за безукоризненную добросовестность и беззаветное служение Родине.

Особая благодарность – нынешнему составу Парламента, который по праву можно назвать одним из сильнейших в новейшей истории Казахстана.

Вам пришлось работать в очень сложный период развития нашего государства.

Именно вы шли в авангарде перемен, происходивших в жизни страны.

Несмотря на все сложности, вы неустанно работали над осуществлением масштабных преобразований.

Вы принимали на себя ответственность в самые сложные моменты, были катализатором столь необходимых для нашей страны реформ.

Только за последние три года было принято более трехсот важнейших законов, включая эпохальные конституционные законы и кодексы, которые станут надежным плацдармом для наших будущих достижений.

Вместе с вами мы запустили необратимый процесс трансформации страны, затронувший абсолютно все сферы жизни от экономической модели до системы общественных ценностей.

Безусловно, непосредственное участие в смене эпох – это большая честь и высочайшая ответственность.

Можно с уверенностью утверждать, что каждый из вас достойно справился с выпавшими на его долю обязанностями.

Вы неустанно трудились во имя построения Справедливого и Сильного Казахстана.

Несомненно, ваш неустанный труд, ваши настойчивые усилия будут вписаны в летопись нашей страны.

Но часы истории не стоят на месте. Стремительно меняющийся мир требует от нас по-настоящему решительных действий и новаторских подходов. Я не раз говорил об этом. Это требование времени.

Международная ситуация, как вам известно, ухудшается, становится непредсказуемой, что сильно осложняет перспективы развития мировой экономики.

Согласно прогнозам МВФ и специализированных агентств ООН, в предстоящие два года мировое сообщество и отдельные страны столкнутся со значительными трудностями в реализации планов экономического развития.

Тем не менее нам нельзя впадать в отчаяние и тем более в панику. Правительству предстоит нарастить усилия по обеспечению устойчивого развития страны. В повестке дня такие острые вопросы, как сдерживание инфляции и снижение ее уровня до максимально возможных значений, недопущение падения темпов роста экономики. Более того, необходимо работать над повышением ключевых показателей.

Как известно, уже завтра будет дан старт глубокой модернизации всей системы государственного управления.

Это не очередная административная реформа. Это, по сути, запуск нового исторического времени, начало беспрецедентных по своему значению и последствиям преобразований.

Другими словами, планируется провести капитальный ремонт всего «здания» казахской государственности.

Обеспечивая сохранность и незыблемость фундамента и несущих конструкций Независимости страны, мы обязаны качественно улучшить систему государственного управления. Это критически важная задача, требующая напряжения усилий всех сопричастных к этому делу лиц, представляющих государственную службу, академические институты, научные и политологические центры, НПО, международные организации.

Поставленную в прошлогоднем Послании задачу в течение трех лет превратить Казахстан в развитое цифровое государство никто не отменял.

От выполнения данной задачи во многом зависит будущее нашей страны.

Надо всегда помнить, что вопросы, касающиеся надежного обеспечения Независимости и суверенитета Казахстана, еще полностью не решены, и следует ожидать нарастания угроз и вызовов.

Наша главная цель – поднять благосостояние, обеспечить безопасность и улучшить качество жизни граждан, сделать данный показатель и саму тенденцию необратимыми.

Мы не имеем права почивать на лаврах. Масштаб и сложность стоящих перед нами задач требуют упорной и результативной работы.

В этой связи считаю важным подвести основные итоги совместной деятельности, сформулировать направления дальнейшего развития.

ПЕРВОЕ. Формирование новой архитектуры государственной власти

Как было сказано выше, Парламент этого созыва запомнится высоким качеством законотворческой работы и невиданной ранее результативностью деятельности депутатского корпуса.

Вы внесли особый вклад в начавшийся процесс построения Справедливого Казахстана, а также в разработку и принятие Конституции.

Почти каждый из вас, депутатов, может сказать следующим поколениям политиков и общественных деятелей, детям и внукам: «Мне довелось принять непосредственное участие в работе над Конституцией 2026 года».

Поддержав парламентскую реформу, депутатский корпус в полной мере показал всему миру свою политическую и гражданскую ответственность, глубокое понимание общенациональных интересов.

Многие из находящихся в этом зале депутатов работали в составе Конституционной комиссии, встречались с гражданами, давали им исчерпывающие разъяснения сути реформ, которые сформируют облик нашего государства, его экономический потенциал на долгие годы вперед.

После принятия Основного закона на всенародном референдуме вы сумели качественно и в кратчайшие сроки привести правовую систему нашего государства в соответствие с новыми конституционными реалиями.

В частности, Парламент оперативно разработал и принял девять пакетов законов, в том числе шесть конституционных законов.

В результате наша базовая формула государственной власти «Сильный Президент – Влиятельный Курултай – Подотчетное Правительство» обрела полноценное институциональное воплощение.

В обновленном балансе ветвей власти Президент сохранил свою ключевую роль как символа Независимости и единства государства, гаранта соблюдения Конституции, законных прав и свобод граждан.

Крайне важно понимать и учитывать, что Казахстан остается президентской республикой, где Президент является главным должностным лицом государства, Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил, назначает на должности руководителей всех правоохранительных органов, определяет основные направления внутренней и внешней политики страны, представляет наше государство на международной арене.

Вместе с тем, модернизация предусматривает дальнейшую трансформацию парламентской системы.

Курултаю предстоит ликвидировать все препятствия в виде бюрократических процедур, повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов.

В эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта Курултаю придется работать в ускоренном темпе для оперативной адаптации национального законодательства к стремительно меняющимся реалиям в цифровой матрице. Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции.

Надеюсь на то, что Курултай сможет стать ведущим фактором технологического прогресса.

На первом заседании рабочей группы по парламентской реформе в октябре прошлого года мной поднимался вопрос о внедрении полноформатной системы e-Parliament.

Если по уровню развития e-Government Казахстан в глобальных рейтингах уже входит в мировой Топ-25, то становление и развитие Электронного Парламента потребует серьезных усилий.

Вновь избранным депутатам предстоит по-новому подойти к нормотворчеству с опорой на прогнозную аналитику, моделирование экономических последствий и социальных рисков с помощью управления Большими данными.

Важные законопроекты следует выносить на дискуссии с участием экспертов и ответственных активистов. При этом необходимо использовать цифровые инструменты, что позволит значительно расширить количество участников дискуссий, превратить их в по-настоящему общественные дебаты.

Курултай призван стать платформой для открытого общенационального диалога, мгновенно реагируя на актуальные вопросы, волнующие общество. Это означает, что необходимо в первую очередь учитывать конкретные запросы граждан, отдавая поручения государственным органам в рамках конкретных нормативно-правовых актов.

Действительно, Передовое и Справедливое государство невозможно построить без эффективно функционирующих общественных институтов.

Именно поэтому я предложил учредить новый конституционный орган — Қазақстан Халық Кеңесі, который объединит представителей маслихатов, общественных советов, экспертных площадок и организаций гражданского общества.

Халық Кеңесі возьмет на себя и функционал, который ранее находился в ведении Ассамблеи народа Казахстана.

Таким образом, меняется структурный формат, но ни в коем случае не сама суть общенационального единства – магистрального направления нашей внутренней политики.

Халық Кеңесі – это первая в нашей истории диалоговая платформа конституционного уровня, символ уникального многообразия Казахстана.

Разрозненные ранее структуры объединятся в Высший консультативный орган, наделенный правом законодательной инициативы.

Это значит, что голос всего народа станет главной неотъемлемой частью государственной политики.

Самый ценный результат реформ – это участие граждан в процессе принятия важнейших государственных решений.

Почти тридцать лет пролежавший без дела механизм прямого народного волеизъявления превратился в политическую практику. С 2022 года проведено три общенациональных референдума по судьбоносным для страны вопросам.

Моя принципиальная позиция неизменна: именно народ должен быть творцом происходящих в стране перемен.

Но конкретные инициативы могут и должны исходить от власти.

Уже сейчас можно сказать: реализованные в нашей стране реформы создали устойчивую систему сдержек и противовесов властных институтов, повысили качество государственного управления.

Но главная цель всех преобразований – рост благосостояния народа и качества жизни людей в каждом регионе страны – требует дополнительных усилий со стороны Правительства, законодателей, всего общества.

ВТОРОЕ. Переход на новую экономическую модель.

Это стратегическая задача особого значения. Для ее оперативного решения необходимо выработать новые подходы, новые позиции. Очевидно, что прежние методы работы не будут эффективными.

Ранее я уже говорил, что с каждым годом происходит ухудшение глобальной ситуации, международной обстановки в целом.

Перед нами стоит множество различных конфликтов и вызовов.

Но, несмотря на это, мы проводим взвешенную политику и уверенно движемся вперед. Мы и впредь будет следовать этому курсу.

По итогам прошлого года рост национальной экономики составил 6,5 процента, что является высоким показателем на фоне общемировых темпов развития.

Валовой внутренний продукт Казахстана впервые в истории преодолел рубеж в 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения с 2019 года увеличился в полтора раза – до 15 тысяч долларов.

Это один из самых высоких результатов среди стран СНГ.

Нам удалось замедлить инфляцию: по итогам пяти месяцев текущего года она снизилась до 10,4 процента. Но необходимо работать над дальнейшим снижением этого показателя.

Обеспечена стабильность финансовой системы страны. Национальная валюта надежно защищена от внешних рисков.

В целом, можно говорить о продуктивном взаимодействии Парламента с Правительством и Национальным банком.

Самый актуальный на данный момент вопрос – базовая процентная ставка Национального банка. К решению этого вопроса необходимо подойти взвешенно.

Принятые вами новые Бюджетный и Налоговый кодексы полностью перезагрузили всю экономическую систему и изменили сами подходы к управлению государственными финансами.

Таким образом, заложен фундамент для формирования новой модели казахстанской экономики.

В стране открываются современные заводы по производству автомобилей, бытовой техники, грузовых вагонов, строительных материалов и другой высококачественной продукции.

Только с 2023 по 2025 годы реализовано 540 индустриальных проектов на сумму 3,7 триллиона тенге.

В ближайшие два года ожидается запуск еще более 200 новых производств с привлечением инвестиций в объеме около трех триллионов тенге. Это означает увеличение поступлений в бюджет, внедрение передовых технологий и, самое главное, открытие новых рабочих мест.

Благодаря уже запущенным проектам создано почти 50 тысяч постоянных рабочих мест. Ввод в строй планируемых объектов откроет возможность для трудоустройства еще свыше 20 тысяч человек.

Государство направляет колоссальные средства на поддержку и защиту отечественных предпринимателей.

В целом, около половины трудоспособных граждан Казахстана задействованы в малом и среднем бизнесе. За последние 5 лет число людей, работающих в этом секторе, достигло 4,5 миллиона человек.

Рекордных показателей достигла и доля малого и среднего бизнеса в структуре ВВП, уверенно перешагнув рубеж в 40 процентов.

В 2025 году через холдинг «Байтерек» предпринимателям была оказана поддержка на сумму в восемь триллионов тенге.

Кроме того, в стране были приняты принципиально новые Строительный и Водный кодексы. Эти документы имеют особое значение для регулирования отраслей стратегической важности.

В прошлом году в Казахстане было построено более 20 миллионов квадратных метров жилья. Это также самый высокий показатель в нашей истории.

Самое главное заключается в том, что тысячи семей обрели собственные дома и квартиры.

Наряду с благоустройством городов последовательно повышается качество жизни в сельской местности.

В текущем году планируется завершить 12 крупных проектов, что позволит обеспечить чистой питьевой водой свыше полумиллиона человек в сельской местности.

Беспрецедентную по масштабу государственную поддержку получили сельхозпроизводители.

В прошлом году на льготное финансирование агропромышленного комплекса был привлечен один триллион тенге кредитных ресурсов.

Фермеры впервые получили доступ к «длинным» деньгам под пять процентов годовых, что способствовало существенной модернизации сельскохозяйственной отрасли.

Благодаря этим мерам валовая продукция АПК достигла почти десяти триллионов тенге, а экспорт вырос в 1,3 раза, достигнув самого высокого за последнее десятилетие показателя в 7 миллиардов долларов.

Динамично развиваются высокотехнологические отрасли.

Есть достижения и в отечественной фармацевтике.

По оценке Всемирной организации здравоохранения, Казахстан стал первой страной в СНГ по уровню доверия к фармацевтической индустрии.

Объем рынка лекарств и медикаментов превысил триллион тенге, а иностранные инвестиции в отрасль за последние три года выросли более чем в три раза.

Однако мы не можем довольствоваться этими результатами. Перед нами стоят сложные задачи, и мы обязательно должны достичь поставленных целей.

Я уже говорил о том, что наша страна вступает в новый инвестиционный цикл, который призван стать двигателем диверсификации экономики.

Диверсификация – это не просто лозунг или красивое слово, это очень сложная и ответственная задача, к решению которой нельзя подходить поверхностно.

В прошлом году валовой приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан увеличился на 14 процентов, превысив 20 миллиардов долларов.

Примечательно, что капитал все активнее идет в отрасли будущего: обрабатывающую промышленность, транспорт и логистику, цифровую инфраструктуру и финансовый сектор. Это, безусловно, будет способствовать динамичному развитию страны.

Особое значение в данном контексте имеет подписанный мною в мае Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау». Данный закон открывает широкие возможности для зарубежного и отечественного бизнеса, поэтому следует правильно использовать потенциал этого уникального законодательного акта.

Создание цифровых мегаполисов ускоренного развития, инновационных кластеров и высокопродуктивных индустрий нацелено на превращение Казахстана в высокотехнологичный и деловой хаб Евразии.

В случае успеха этого невиданного в нашем обширном регионе проекта (а успех должен быть обязательно обеспечен), будет создана совершенно новая модель устойчивого экономического роста.

ТРЕТЬЕ. Укрепление энергетического и инфраструктурного каркаса страны.

Переход к новой модели экономического развития требует всестороннего укрепления энергетической, инженерной и транспортно-логистической инфраструктуры.

Это несущая опора любого государства, и Казахстан не должен стать исключением из общего правила.

Поэтому было принято решение о запуске беспрецедентного по своему масштабу Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов.

Для реализации проекта только в текущем году запланировано выделить свыше одного триллиона тенге.

Вместо неэффективного по затратам косметического «обновления фасадов» будет осуществлен переход к реальной реконструкции всех объектов и систем жизнеобеспечения.

В энергетическом балансе Казахстана традиционно доминируют ископаемые виды топлива – уголь, нефть, газ.

Углеводороды остаются основой национальной экономики, они обеспечивают подавляющую часть валютных поступлений в бюджет.

Помимо экспортных доходов, углеводородное сырье выполняет роль доступного по цене источника тепла и энергии для наших городов и сел.

Поэтому мы планируем ускорить газификацию страны. Поставлена задача увеличить нынешний показатель газификации (почти 65 процентов) до 80 процентов.

Наряду с традиционной энергетикой внимание Правительства обращено и на «зеленую» энергетику, доля которой в энергобалансе достигла семи процентов.

Для надежного энергоснабжения растущей экономики к 2029 году планируется ввести свыше 13 гигаватт новых мощностей, причем не менее четверти из них – за счет возобновляемых источников.

Вместе с тем огромные запасы ископаемого топлива, включая уголь, – это наше естественное конкурентное преимущество, которым мы обязаны воспользоваться в полной мере.

Поэтому в марте текущего года был принят Национальный проект по развитию чистой угольной генерации.

В трехлетней перспективе в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске следует построить три новых ТЭЦ с применением технологии, соответствующей высоким экологическим стандартам.

Эти станции нужно построить в обязательном порядке, там много разговоров и мало дела.

Казахстан лидирует по добыче урана в мире и обладает ядерной инфраструктурой.

Поэтому выбор в пользу атомной генерации – абсолютно правильный. Это решение народа в ходе исторического референдума в 2024 году по сути носит цивилизационный характер.

Это гарантия энергетического суверенитета страны, надежная база энергоемкой цифровой экономики будущего.

В следующем году начнется строительство первой атомной электростанции.

Нам необходимо сосредоточиться на еще одном важнейшем элементе инфраструктурного каркаса страны – транспортно-логистической отрасли.

Этот сектор имеет стратегическое значение. Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается.

Учитывая весомый вклад железнодорожной сферы в грузоперевозки, большое внимание уделяется строительству и модернизации новых магистралей и вокзалов.

В прошлом году было запущено движение на вторых путях участка Достык – Мойынты и обводной линии Алматы.

В текущем году завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году будет введена магистраль Бахты – Аягоз.

Мы также должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс.

Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию. Столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны.

Модернизация автомобильных пунктов пропуска должна быть завершена в следующем году.

В результате предпринимаемых усилий за последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн.

Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта.

Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок. Поэтому таких предпринимателей следует всемерно поддерживать.

В сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов.

С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки.

Важным решением считаю создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике.

Будучи ведущей нефтегазовой страной региона, мы обязаны создать мощную инфраструктуру обеспечения авиатопливом. Это очень важная задача, не терпящая отлагательств.

Как известно, недавно я совершил визит в Брюссель, где провел переговоры с лидерами Европейского Союза. Особое внимание было уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Объем грузоперевозок по Среднему коридору за последние шесть лет вырос в пять раз, превысив отметку в четыре миллиона тонн в год.

Во многом это стало возможным благодаря развитию морских перевозок и улучшению портовой инфраструктуры.

Безусловно, законодательная поддержка со стороны Парламента придала мощный импульс стремительному развитию этой отрасли: с 2023 года было принято восемь законов, а также ратифицирован ряд международных договоров, направленных на всестороннее развитие отрасли.

Уверен, благодаря последовательным шагам Казахстан утвердится в статусе надежного энергетического донора и станет одним из ведущих транспортно-логистических узлов в регионе.

Этому направлению Правительство должно уделять исключительное внимание.

Перед нами стоит еще одна крайне важная, очень ответственная и неотложная задача – это масштабное строительство.

Чем больше в стране будет возводиться объектов, тем динамичнее будет идти по пути прогресса Казахстан. В первую очередь это задача, касающаяся базовой инфраструктуры. Мы должны высокими темпами строить железные и автомобильные дороги, аэропорты, вокзалы, крупные водоочистные и водоснабжающие сооружения, производственные и промышленные предприятия, городские здания и другие объекты.

Финансовые средства – ресурс временный, их ценность тает с каждым годом. Их эффективное использование заключается в достижении конкретных результатов и передаче соответствующих объектов будущим поколениям в качестве наследия.

Нельзя разбазаривать средства под предлогом создания «социального государства». Такую недальновидную политику наши потомки не поймут и не простят.

Другими словами, мы должны превратить Казахстан в одну большую строительную площадку.

ЧЕТВЕРТОЕ. Создание полностью цифрового государства

Еще одна заслуга депутатов Парламента восьмого созыва заключается в том, что вы стали настоящими цифровыми первопроходцами.

Ни в нашей стране, ни в мире не было готовых «рецептов» и шаблонов по законодательному регулированию искусственного интеллекта.

Поэтому я высоко оцениваю ваш вклад в создание гибкой правовой системы, заложившей надежный базис нашего развития на десятилетия вперед.

В новой Конституции закреплено основополагающее условие построения Цифрового Казахстана – право граждан на защиту персональных данных в киберпространстве.

Наша страна стала одной из первых в глобальном масштабе, приняв революционный по своему значению Цифровой кодекс и профильный Закон «Об искусственном интеллекте».

Это позволило сформировать современную инфраструктурную базу для системного перехода к полностью цифровому государству.

Мы уже видим конкретные результаты этой работы. В индексе готовности правительств к искусственному интеллекту наша страна занимает лидирующее место в Центральной Азии. Но это лишь начало долгого пути.

Ключевые ориентиры масштабной работы заданы в общенациональной стратегии Digital Qazaqstan, которая была утверждена мною в начале июня.

Мы должны внедрить искусственный интеллект во все ключевые отрасли экономики и кардинально улучшить качество государственного управления.

В январе текущего года мною были подписаны новые законы в сфере банковской деятельности, которые впервые ввели в правовое поле цифровые финансовые активы и создали прозрачные условия для их обращения.

По моему поручению создан Центр регуляторного интеллекта для глубокой ревизии и модернизации всей правовой базы.

Это позволит существенно облегчить жизнь нашим предпринимателям.

Формированию благоприятной бизнес-среды напрямую содействует развитие платформы eGov Business по принципу «одного окна».

Наши цифровые банки и финтех-компании создали комфортные для потребителей и бизнеса лайфстайл-экосистемы, обеспечив бесшовные переходы между финансами, торговлей и государственными сервисами.

В результате за последние пять лет рынок электронной коммерции вырос почти в восемь раз, достигнув впечатляющих 3,7 триллиона тенге – это практически 15 процентов от общего объема розничной торговли.

Данный показатель свидетельствует о высоком доверии граждан к цифровой среде и изменениях в потребительском поведении.

Чтобы не сдерживать набранные темпы, государству необходимо обеспечивать опережающее развитие инфраструктуры.

Важным шагом в этом направлении стал запуск мощных суперкомпьютеров, способных перевести теоретические концепции искусственного интеллекта в плоскость прикладных решений для государственного управления, экономики и национальной безопасности.

Однако искусственному интеллекту требуется колоссальный объем энергии и пространство для вычислений.

Именно поэтому особое значение приобретает запуск мегапроекта «Долина ЦОДов», призванного стать мощным гравитационным полем для ведущих мировых BigTech-корпораций. Эта задача должна постоянно находиться в фокусе внимания Правительства. Буду держать на контроле ее исполнение.

По сути, именно сейчас создается цифровой суверенитет страны как высокотехнологичного хаба Нового Шелкового пути.

При этом важно помнить: самые мощные компьютеры и передовые дата-центры без специалистов – это выброшенные на улицу огромные финансовые средства.

Поэтому мы приступаем к подготовке архитекторов и разработчиков будущего уже со школьной скамьи.

На базе Международного центра Alem.ai открылись две инновационные школы нового поколения.

В этом учебном году начнет свою деятельность первый в Центральной Азии специализированный университет искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация – это абсолютно открытый и динамичный процесс, охватывающий всю вертикаль управления и даже широкие слои населения.

Уже сейчас десятки тысяч государственных служащих – от руководителей высшего звена до сельских акимов – стали участниками профильных образовательных программ.

Мы должны коренным образом перестроить саму логику и философию государственного управления, совершить решительный переход от традиционной бюрократии к высокоэффективной сервисной парадигме «Государство как платформа» (GovTech).

Наша конечная цель – построить прогрессивное цифровое государство, укорененное в глобальном технологическом ландшафте и способное аргументировано отстаивать и продвигать национальные интересы, безукоризненно служить своим гражданам.

ПЯТОЕ. Развитие человеческого капитала

Как уже не раз мной подчеркивалось: ни сырьевые ресурсы, ни численность населения сами по себе не гарантируют успеха государства в XXI веке.

Единственный капитал, абсолютно не подверженный инфляции, – это качество человеческого потенциала.

Именно поэтому мы рассматриваем социальную сферу как стратегическое направление.

Сегодня государство выделяет значительные средства на все ключевые направления, нацеленные на всестороннее развитие граждан. Особое внимание уделяется развитию науки и образования, культуры и здравоохранения, спорта и системы социальной поддержки.

Только в текущем году на эти ключевые направления планируется выделить свыше 19 триллионов тенге, что составляет более половины всего государственного бюджета.

Казахстан остается одним из немногих государств мира, проводящих столь глубокую, последовательную и масштабную социальную политику.

Важно отметить весомую роль Парламента в продвижении социально значимых инициатив и утверждении принципов справедливости в обществе.

Однако подлинная справедливость – это не уравнительное распределение общественных благ.

Это скрупулезно сбалансированная и предельно эффективная система по созданию равных возможностей для каждого гражданина.

Фундаментом такого подхода является равенство всех перед законом.

Ярким примером торжества этого принципа стало принятие вами Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», который позволил вернуть в страну более триллиона тенге.

Свыше половины этих средств уже работают на благо народа: на них возведено 450 важнейших социальных и коммунальных объектов.

Благодаря специальной конституционной норме мы первыми в регионе трансформировали природные богатства в реальный стартовый капитал граждан.

Программа «Нацфонд – детям» доказала свою высокую эффективность: за три года 2,3 миллиарда долларов поступили на счета шести с половиной миллионов наших юных граждан.

Логическим продолжением этой системной заботы стали накопительная система «Келешек» и комплексная поддержка одаренных детей – победителей международных олимпиад.

Именно так мы понимаем инвестиции в будущее.

И какая страна в нашем окружении – то есть на Евразийском континенте – выделяет столь значительные средства на социальные нужды? Ответ, по-видимому, очевиден.

В нынешних условиях нам необходимо сосредоточиться на развитии научной сферы и системы высшего образования, чтобы и дальше укреплять технологический суверенитет страны.

Мы уделяем особое внимание модернизации отечественных университетов и активно открываем филиалы ведущих зарубежных вузов.

Принятый вами новый Закон «О науке и технологической политике» уже повлиял на заметное улучшение научной инфраструктуры и открыл новые возможности для молодых ученых.

В целом, перед нами стоит важная задача – максимально повысить уровень науки и ее эффективность.

Разумеется, база интеллектуального потенциала нации закладывается на уровне среднего образования.

За последние три года в стране возведены 584 современные школы, из которых каждая третья построена в инновационном формате «Келешек мектептері».

В текущем году будут введены в строй еще 84 школы, причем более половины из них – в сельской местности.

Развивается и отечественная медицина.

В целом по стране с 2019 года построено около 1300 медицинских объектов.

Средняя продолжительность жизни граждан составляет практически 76 лет. По данным Всемирного банка, Казахстан лидирует по этому показателю в регионе, что, несомненно, является значимым индикатором развития нашей страны.

Всем гражданам, независимо от их статуса застрахованности, гарантирована базовая медицинская помощь.

Кроме того, нашим соотечественникам доступны самые высокотехнологичные медицинские услуги – от нейрохирургии до репродуктивной медицины.

Параллельно мы создаем достойные условия труда для тех, кто посвятил себя служению обществу, конкретными действиями поднимаем престиж профессий педагога и врача.

Заработная плата учителей, медиков и социальных работников планомерно повышается.

За последние три года существенное увеличение окладов – от 50 до 100 процентов – получили более одного миллиона двухсот тысяч человек.

В Казахстане выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям.

Поддержка оказывается в электронном формате с помощью технологических возможностей «Цифровой карты семьи».

Благодаря настойчивости депутатов Парламента решен застарелый, крайне болезненный вопрос работников вредных производств, которые теперь имеют законное право на социальную выплату и переход на более легкий труд с 55 лет и до достижения пенсионного возраста.

Широкую общественную поддержку получили ваши законодательные решения по защите прав женщин и детей, снижению уровня закредитованности населения и лудомании в обществе, противодействию наркопреступности и кибермошенничеству.

Наша главная стратегическая цель – воспитать высокообразованную, физически и интеллектуально развитую, прогрессивную молодежь, способную на практике воплощать высшие конституционные принципы.

Чтобы стать созидательной нацией, стремящейся к новаторству, мы в первую очередь должны опираться на наши незыблемые ценности, богатую историю и культурное наследие.

Через несколько дней мы всей страной отметим Национальный день домбры.

Это особый праздник, который подчеркивает нашу самобытность и поднимает дух народа, особенно подрастающего поколения.

Как писал выдающийся поэт Кадыр Мырза Али, «Нағыз қазақ – домбыра».

Действительно, прославляя домбру, мы возносим на пьедестал наше национальное искусство.

Домбра, являющаяся нашей священной ценностью, призвана стать уникальным брендом, представляющим наш народ во всем мире.

В целом, государство не оставляет без внимания развитие духовной сферы.

В это благородное дело весомый вклад внесли и вы – депутатский корпус.

Конечно, в рамках одного доклада невозможно передать весь масштаб и фундаментальную значимость проделанной вами работы.

Помимо озвученных мною кодексов и законов, в фокусе деятельности Парламента находился огромный массив и других не менее важных вопросов.

За период работы восьмого созыва депутаты подготовили свыше двух тысяч запросов, провели более 30 правительственных часов и 9 парламентских слушаний.

Активно и плодотворно действовали профильные комитеты обеих палат.

В будущем, с учетом перехода к однопалатному Курултаю, структура его комитетов должна отражать ключевые векторы и приоритеты государственной политики.

Все эти годы депутатский корпус кропотливо выстраивал действенную систему «обратной связи» с гражданами через реализацию партийных проектов и регулярные выезды в регионы для встреч с избирателями.

В ходе общественных приемов граждан учитывались их требования и решались насущные запросы.

Парламент стал подлинным центром притяжения для авторитетных ученых, экспертов и гражданских активистов.

Эта уникальная интеллектуальная экосистема опиралась на Клуб экспертов при Сенате и Общественную палату при Мажилисе, которые содействовали организации продуктивного диалога и всесторонней экспертизе законопроектов.

Осознанное лидерство вы проявили при продвижении концепции «Адал Азамат» и общенационального проекта «Таза Казахстан», заложивших основы новой прогрессивной общественной этики.

Парламентская деятельность стала зримым воплощением принципа «Закон и Порядок», всемерно способствуя его укоренению в государственной политике и превращению в неотъемлемую часть общенациональной идентичности.

Наряду с этим депутатский корпус внес весомый вклад в укрепление международных позиций Казахстана как ответственной и влиятельной средней державы.

Через активную деятельность в межпарламентских ассамблеях, зарубежные визиты и участие в представительных форумах наши законодатели выстроили доверительный и продуктивный диалог с иностранными коллегами и глобальными институтами.

Важнейшим элементом нашей прагматичной внешней политики традиционно являлись Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Секретариат этой авторитетной диалоговой площадки долгие годы успешно работал под эгидой Сената.

Курултаю, который станет главным законодательным органом, предстоит обеспечить органичную преемственность по всем ключевым направлениям деятельности, сохранить глубокую институциональную память и бережно развивать уникальную парламентскую культуру.

Высший представительный орган страны призван внести определяющую лепту в построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех и каждого, а также активно работать в этом направлении.

Уверен, что с честью реализуя свою ответственную законодательную миссию, Курултай будет всемерно содействовать утверждению в нашем обществе незыблемых принципов Закона и Порядка, Трудолюбия и Прогресса, Чистоты и Природолюбия.

Уважаемые депутаты!

Вступление в законную силу новой Конституции – это историческое событие, оказывающее прямое влияние на судьбу нации. Наш Основной закон открывает путь к этапу масштабных общественно-политических процессов.

В связи с этим мною будет подписан ряд документов, в том числе Указ о проведении выборов в Курултай.

Соответственно, конкуренция между партиями также усилится.

Мы как созидательная нация должны провести и эту политическую кампанию на высоком уровне. Предстоящие выборы должны стать примером открытой, честной и справедливой политической конкуренции.

Народ Казахстана – это главная движущая сила коренных преобразований, происходящих в обществе.

Наши граждане на деле доказывают, что они неравнодушны к будущему страны и способны сделать осознанный выбор в решающий момент.

Эти качества присущи исключительно нациям, отличающимся высокой ответственностью, крепким единством, сильным духом и богатой культурой.

Участие в выборах означает причастность к делам государственной важности. В этой связи хочу высказать уверенность в том, что наши соотечественники примут самое активное участие в предстоящей электоральной кампании.

Курултай – важнейший символ Нового Казахстана. Поэтому в его состав должны войти истинные патриоты, инициативные и государственно мыслящие личности – то есть лучшие из лучших. Ведь именно по работе Курултая народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы.

В этот важный момент я хочу еще раз выразить искреннюю благодарность руководству и депутатам Сената и Мажилиса за добросовестный и упорный труд на благо страны.

Вы смело поднимали насущные проблемы народа, последовательно отстаивали национальные интересы.

Новый этап – это время новых возможностей.

Думаю, что ряд депутатов перейдет в состав Курултая и продолжит трудиться во благо страны. Считаю, что и в Қазақстан Халық Кеңесі должны быть такие квалифицированные граждане, как вы.

Особые слова признательности хочу адресовать фракции и всем членам партии AMANAT за активную и созидательную позицию.

Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности.

На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии «Әділет».

Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг.

Консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

В конечном счете, у всех нас одна цель – создание цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для молодого поколения.

У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Успешное развитие нашей страны нужно только нам самим.

Если мы сможем сплотиться как единая нация, мы покорим любые вершины и достигнем всех намеченных целей.

Мы укрепим устои нашей священной Независимости и построим Справедливый, Сильный, Безопасный, Чистый и Передовой Казахстан.

Я твердо верю в это!

Самоотверженно трудиться на этом пути – сыновний долг каждого гражданина.

Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!

Пусть будет вечной наша Родина!

Источник: https://akorda.kz/ru/vystuplenie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-na-sovmestnom-zasedanii-palat-parlamenta-3054921

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