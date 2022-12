Theaterkunst ist ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Lebens der Gesellschaft. Die Inszenierung verschiedener Aufführungen in einer Fremdsprache fördert nicht nur die Entwicklung des kreativen Potenzials, sondern auch das effektive Erlernen dieser Sprache.

Vom 2. bis 4. November 2022 fand in Almaty das 8. Theaterfestival „Deutsch auf der Bühne“ statt, das vom Goethe-Institut in Kasachstan in Zusammenarbeit mit dem Republikanischen Deutschen Schauspielhaus organisiert wurde. Mehr über dieses Festival erfahrt Ihr im heutigen Video.