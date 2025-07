Staatschef Kassym-Schomart Tokajew empfing den Präsidenten des Rates der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO), Salvatore Sciacchitano, im Präsidentenpalast Akorda in Astana. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Entwicklung der zivilen Luftfahrt Kasachstans und die künftige Zusammenarbeit mit der ICAO.

Tokajew betonte, dass das Übereinstimmungsniveau Kasachstans mit den internationalen ICAO-Standards inzwischen 82 Prozent erreicht habe. Damit befinde sich das Land auf Augenhöhe mit führenden Luftfahrtnationen. In den vergangenen Jahren sei es gelungen, die Infrastruktur durch gezielte Investitionen entscheidend zu verbessern. So wurden neue Flughäfen in den Städten Turkistan und Ulytau eröffnet, während die Terminals in Almaty, Shymkent, Kostanai und Kokschetau umfassend modernisiert wurden. Dank dieser Maßnahmen sowie der Einführung eines offenen Luftraumsystems konnten neue internationale Flugverbindungen aufgenommen werden.

Kasachstan bietet inzwischen Direktflüge in 28 Länder an, darunter 12 Ziele in Europa, 16 in Asien und im Nahen & Mittleren Osten sowie 1 Verbindung nach Amerika. Besonders betonte Tokajew, dass sich die geografische Reichweite des Flugnetzes kontinuierlich erweitert habe. Salvatore Sciacchitano lobte die Fortschritte Kasachstans im Bereich der zivilen Luftfahrt und würdigte die Einführung hoher internationaler Standards. Er begrüßte die Entscheidung, eine ständige Vertretung bei der ICAO einzurichten, und kündigte an, Astana im kommenden Jahr erneut besuchen zu wollen.

Das Treffen unterstreicht Kasachstans wachsende Bedeutung als Luftfahrtdrehkreuz in der Region und den Willen zur weiteren Integration in das globale Luftverkehrssystem.