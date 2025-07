Um das Interesse am Deutschlernen zu fördern, nehmen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Nr. 18 in Almaty jedes Jahr an einem Sommersprachlager in Deutschland teil. Seit über 25 Jahren besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Firma CHANCE – Bildung, Jugend und Sport gGmbH. In den Sommerferien haben unsere Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse direkt vor Ort zu vertiefen.

Die Sprachaufenthalte sind stets voller spannender und unvergesslicher Erlebnisse. Die Teilnehmenden besuchen intensive Deutschkurse, die von muttersprachlichen Lehrkräften mit langjähriger Erfahrung im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ geleitet werden. Der Unterricht findet in spielerischer Form statt, sodass die Kinder in einer entspannten Atmosphäre leichter lernen und sich wohler fühlen.

Ergänzt wird der Sprachunterricht durch ein tägliches, abwechslungsreiches Freizeit- und Kulturprogramm mit zahlreichen Ausflügen. Die Kinder erleben sportliche, kreative und kulturelle Aktivitäten, die das Gelernte zusätzlich festigen. Auch in diesem Jahr reisen unsere Schülerinnen und Schüler wieder nach Deutschland, um Städte wie Berlin, Hamburg, Potsdam und Dresden zu erkunden und ihre Sprachkenntnisse praktisch anzuwenden. Zusätzlich verbringen sie eine Woche in Österreich.

Wie jedes Jahr kehren wir mit einem Koffer voller Wissen, neuer Eindrücke und farbenfroher Erinnerungen zurück in die Heimat.

Gulbarschin Isbulajewa