Zwei Schweizer Schauspieler bringen die Abenteuer des Seefahrers aus Ithaka auf die Bühne des Deutschen Theaters in Almaty.

Wer kennt sie nicht? Die zehnjährige, von Abenteuern und Gefahren gespickte Heimfahrt des griechischen Helden Odysseus. Nachdem er und seine Männer nach zehn langen und entbehrungsreichen Jahren des Krieges die Schlacht um Troja für sich entscheiden konnten, wollen sie nur eines – so schnell wie möglich zu der heimatlichen Insel Ithaka zurückkehren, wo Frauen und Kinder auf sie warten. Und obwohl die Göttin Athene den Helden ihren Segen und ihre Unterstützung an die Seite stellt, müssen sich die Männer den verschiedensten Herausforderungen und Gefahren stellen. Mit List und Tücke müssen sie sich gegen Zyklopen, Sirenen, Monster und erzürnte Götter erwehren.

Es dauert ganze zehn Jahre und kostet allen Männern Odysseus das Leben, bevor Odysseus als einziger Überlebender endlich auf der heimatlichen Insel Ithaka ankommt. Dort angekommen, muss er feststellen, dass bereits zahlreiche Männer um seine Frau Penelope werben, doch diese hat sich glücklicherweise durch eine List ihre Freier hinhalten können, in der Hoffnung Odysseus möge endlich nach Hause zurückkehren. Odysseus und sein Sohn Telemachos kennen kein Erbarmen mit den aufdringlichen Freiern und endlich, nach zwanzig Jahren des Getrennt-Seins, kann Odysseus seine Familie wieder in die Arme schließen.

Zwei Darsteller, tausend Gesichter

Dieses opulente Epos wurde am 26. Juni im Deutschen Theater Almaty als Gastspiel der Markus Zohner Arts Company aufgeführt. Einige Tage zuvor hatten sie die ODYSSEE bereits in der Hauptstadt Nur-Sultan aufgeführt. Sowohl die Aufführung in Nur-Sultan als auch die in Almaty fand im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Kasachstan und der Schweiz statt. Aufgeführt wurde das Stück von den beiden Schweizer Darstellern Patrizia Barbuiani und Markus Zohner. Beide Schauspieler sind bereits seit vielen Jahren in ihrem Metier tätig und haben für ihre Leistungen als Schauspieler über die Jahre verschiedene internationale Preise gewonnen.

Den beiden Schauspielern gelang es, die Odyssee mit all ihren Abenteuern und verschiedenen Figuren darzustellen – und dies ohne Kostümwechsel und ohne sich von den zwei Stühlen, auf denen sie saßen, fortzubewegen. Mit einer beeindruckenden Mimik und mit dem Einsatz ihrer Stimmen schufen sie eine farbenfrohe Welt und nahmen das Publikum mit auf die zehnjährige Reise des Odysseus. Das Theaterstück wurde zwar auf Deutsch aufgeführt, jedoch hatten die beiden Darsteller für das lokale Publikum extra einige Worte auf Russisch und Kasachisch eingebaut, die bei den Zuschauern auf Begeisterung trafen. Obwohl die Erzählungen der Abenteuer Odysseus durchaus gefüllt sind mit Momenten der kriegerischen Auseinandersetzungen und der Frage, wer überleben wird, gelang es Patrizia Barbuiani und Markus Zohner immer wieder, Leichtigkeit und Humor in die Handlung zu bringen und das Publikum bis zum Ende zu fesseln.

Länger als Odysseus Reise

Bei der Produktion ODYSSEE handelt es sich keineswegs um eine Neuinszenierung oder gar eine Uraufführung. Bereits vor zwanzig Jahren spielten Patrizia Barbuiani und Markus Zohner dieses Theaterstück im Deutschen Theater Almaty, und einige der heutigen Zuschauer hatten dieser ersten Aufführung in Almaty beigewohnt. Doch das Stück ist sogar noch etwas älter, die beiden Schauspieler haben es vor über 25 Jahren uraufgeführt und es seitdem nicht nur in der Schweiz, sondern überall auf der Welt gespielt. So tourten sie mit der ODYSSEE bereits durch Europa, Südamerika sowie durch Zentralasien und Afrika. Somit reisen Patrizia Barbuiani und Markus Zohner mit der ODYSSEE nun schon mehr als doppelt so lang durch die Welt, wie Odysseus selbst es auf seiner Odyssee getan hat. Doch wahrscheinlich begegnen den beiden Darstellern weitaus weniger Zyklopen und Meeresungeheuer.

In wenigen Tagen werden sie mit ihrem Stück nach Usbekistan weiterziehen und die ODYSSEE in Taschkent aufführen. Sowohl in Almaty und Nur-Sultan als auch Taschkent nutzen Patrizia Barbuiani und Markus Zohner ihren Aufenthalt, um zusätzlich Meisterklassen für lokale junge Schauspieler anzubieten und ihre langjährige Erfahrung mit ihnen zu teilen.

Anne Lemke