Zu Beginn des neuen Studienjahres im September eröffnet die Hochschule für angewandte Wissenschaften Anhalt eine Filiale an der Energo Unversity in Almaty. Die Vereinbarung wurde vor wenigen Tagen von den beiden Hochschulleitern Gani Nygymetow und Jörg Bagdahn unterzeichnet.

Die Schaffung einer Zweigstelle der deutschen Universität erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Anordnung des Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Schomart Tojakew, führende ausländische Universitäten in das Land zu locken, und entspricht dem Konzept der Entwicklung der Hochschulbildung und Wissenschaft der Republik Kasachstan für den Zeitraum 2023 bis 2029.

„Wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit mit einer der führenden Universitäten in Deutschland – einer der fünf besten im Bereich der angewandten Wissenschaften – zur Ausbildung hochqualifizierter Spezialisten für die Energie- und Ingenieurindustrie in Kasachstan beitragen wird“, so Universitätsdirektor Nygymetow.

Studium mit gemeinsamen Lehrkräften auf Englisch

Die Zweigstelle der Anhalter Hochschule an der Energo University soll Bewerber für eine Ausbildung in den Bereichen Energie, Ingenieurwesen, Informationstechnologie und Automatisierung aufnehmen. Das Studium soll gemeinsam mit deutschen und kasachstanischen Professorinnen und Professoren in englischer Sprache erfolgen. Die Absolventen können in den Masterstudiengängen Kommunikation und eingebettete Systeme sowie Internationaler Handel Energiewirtschaft und Energiemanagement zwei vollwertige Diplome gleichzeitig erhalten, was es ihnen ermöglicht, ihre globale Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Professor Dr. Eduard Siemens, Koordinator des vom Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) geförderten Projekts IDEA-East Hub, wurde zum Koordinator der Zweigstelle der Universität Anhalt in Kasachstan ernannt. Seit 2022 treibt das Projekt IDEA-East Hub den Wissens- und Technologietransfer innovativ und international voran. Dabei findet ein verstärkter Austausch mit Partnern in der Ukraine, Kasachstan und Nordmazedonien statt. Die Eröffnung der Zweigstelle in Almaty soll zu weiteren Erfolgen des Projekts beitragen.

Weitere Kooperationen mit Hochschulen in Kasachstan

Die Hochschule Anhalt pflegt bereits seit einigen Jahren enge Beziehungen zu kasachstanischen Universitäten. Im Rahmen des Staatsbesuches von Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr unterzeichnete Präsident Bagdahn eine bilaterale Vereinbarung mit der Toraighyrow-Universität in Pawlodar und eine trilaterale Kooperationsvereinbarung mit der Deutsch-Kasachischen Universität in Almaty und der Jessenow-Universität Aktau. Die Unterzeichnung fand im Rahmen des deutsch-kasachischen Hochschulforums in Astana statt, an dem der Bundespräsident und der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew teilnahmen.

aro.

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia