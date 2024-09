Am Freitag hatte die Fußball-Nationalmannschaft Kasachstans ihren Auftakt in der UEFA Nations League. Das Spiel gegen den starken Gegner Norwegen ging mit einem torlosen 0:0 aus. Gegen die Slowenen mussten sich die Kasachstaner am Montagabend allerdings in deren Hauptstadt Ljubljana geschlagen geben.

Kasachstan bestritt sein erstes Spiel der Gruppenphase in Liga B der Gruppe 3 gegen den Favorit Norwegen. Mit Fußball-Superstar Erling Haaland war die Mannschaft am Freitag im zentralen Fußballstation in der südlichen Hauptstadt Almaty spielerisch besser, konnte aber daraus keinen Sieg gewinnen. Mit deutlich mehr Ballbesitz und vielen Versuchen in Richtung des kasachischen Torwarts Schatzkij war es für die Norweger in der gesamten Spielzeit nicht möglich, das Runde in das Eckige zu bringen.

Chaos unter den Zuschauern

Die Tickets für das Spiel gegen Haaland und Co. waren nur wenige Stunden nach Verkaufsbeginn ausverkauft. Später konnte man jedoch in sozialen Netzwerken eine große Anzahl von Wiederverkäufen, zu deutlich höheren Preisen, bemerken. Zuvor wurde bereits die schlechte Organisation des Ticketverkaufs bei Heimspielen kritisiert. Laut tengrinews.kz berichteten Zeugen, dass sich vor dem Spiel im Zentralstadion von Almaty eine Menschenmenge und Schlangen gebildet hätten. Den Fans zufolge wurden die Stadiontore irgendwann einfach geschlossen und man ließ keine Menschen mehr herein, auch nicht mit Eintrittskarten. Der kasachische Fußballverband äußerte dazu, dass alle Eintrittskarten für das Spiel nur online und drei Wochen vor dem Spiel verkauft wurden. Die gekauften Tickets wurden zwei Stunden vor Spielbeginn per E-Mail verschickt. Vor dem Spiel waren alle sieben Eingänge des Stadions geöffnet. „Allerdings verfügt das Almaty-Zentralstadion über eine veraltete Infrastruktur, die nicht für die Austragung großer Spiele auf hohem Niveau ausgelegt ist. Außerdem war es aufgrund des Mangels an modernen Drehkreuzen und Zuschauerströmen nicht möglich, die Bewegung der Fans effektiv zu kontrollieren“, gab der Verband zu.

Niederlage gegen Slowenien

Das zweite Spiel der Nationalmannschaft Kasachstans ging mit einer hohen Niederlage aus. Nach einem vorherigen 1:1 gegen Österreich war der 3:0 Sieg gegen Kasachstan der erste für Slowenien in diesem Turnier. RB-Leipzig Stürmer Benjamin Sasko war der Star des Abends: Alle drei Treffer sind auf sein Konto zu verbuchen. Bereits in der ersten Spielhälfte traf Sasko zwei Mal, nach dem Seitenwechsel legte er in der 63. Minute nochmal nach. Nach dem hohen Sieg führen die Slowenen aktuell die Tabelle an, Kasachstan ist letzter. Nun geht das Turnier in eine einmonatige Pause, dann erwarten die Österreicher in der Stadt Linz am 10. Oktober den Gegner aus Zentralasien.

Nations League ein noch recht junges Turnier

Die UEFA Nations League (auch bekannt als UEFA-Nationenliga) ist ein Fußballturnier zwischen den Fußball-Männer-Nationalmannschaften, das vom europäischen Fußballdachverband UEFA organisiert wird. Das Turnier besteht aus allen 55 UEFA-Mitgliedsverbänden. Sportliche Leistungen, die in der UEFA Nations League erzielt werden, werden verwendet, um Setzlisten in großen Qualifikationsturnieren für Europa- und Weltmeisterschaften zu bestimmen. Dies ersetzt den UEFA-Koeffizienten weitgehend. Darüber hinaus bietet die UEFA Nations League neben den großen Qualifikationsturnieren einen weiteren eigenständigen Qualifikationsweg für große Turniere.

