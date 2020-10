Ein König ist matt gesetzt. Setzen Sie hierzu auf die markierten Felder die entsprechenden Schachfiguren ein.

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Schwarz ist matt gesetzt. Das ging nur mit zuletzt wSd4-e6 matt und wKe4 sowie wBa5 (nicht wKa5, wBe4 – siehe Beweisführung weiter unten). Vor dem Mattzug stand Weiß im Schach durch sTe8, welches sich mit einem Springer-Abzugsschach erklären lässt. Also: sSg6. – Der weiße f-Bauer hatte 1 Mal geschlagen (sL auf g-Linie), der weiße c-Bauer 1 Mal für die Wandlung in einen wL auf b8 – jetzt auf f2 – (sT wurde geschlagen, außerdem noch der schwarze c-Bauer, weil dieser nicht hatte ausweichen können). Der weiße e-Bauer wandelte auf e8 in einen wL um (schwarzer e-Bauer musste hierzu vorher geschlagen worden sein). Der schwarze f-Bauer wandelte auf f1 in einen Springer um. Zwingende Restbesetzung: wLc1.