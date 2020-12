Wer sind die fünf Unbekannten auf c8, d8, f4, f5 und h6?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Der wK passt legal nur auf c8 für ein Abzugsschach mit sLc7-d8+. Schwarz hatte also einst in einen sL umgewandelt: Der weiße f-Bauer schlug den schwarzen e-Bauern, wandelte auf e8 um, und diese weiße Wandlungsfigur wurde später vom schwarzen f-Bauern z.B. auf g1 geschlagen mit Wandlung in einen schwarzfeldrigen sL. Daraus folgt: Der schwarze c-Bauer wandelte auf b1 in einen sT um (dabei auf b1 den wT geschlagen). Zuvor hatte der weiße c-Bauer den weißfeldrigen sL mittels wBc4xsLd5 geschlagen. Daraus ergibt sich folgende legale Felderbesetzung: wKc8, sLd8, sSf4, sSf5 und sBh6.

