Dies ist ein Fehldruck. Zwei Schachfiguren wurden vertauscht eingezeichnet. Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Der sTa8 war einst in seinem Eckbereich geschlagen worden. Die Figurenstellung wKh1/wTg1 ist illegal. Umtauschen in wKg1/wTh1 ist nicht möglich wegen des sKf2. Daraus folgt: Einer der wB auf der rechten Hälfte der zweiten Reihe oder der wK ist hier falsch eingezeichnet worden. – wBe2 oder wBg2 tauschen mit wDa3 oder wTa2? Illegales Schachgebot für Schwarz. – wBe2 oder wBg2 tauschen mit wSg4 oder wLf5 bzw. wK tauschen mit einem Springer? Der (hier auf der b-Linie fehlende) weiße b-Bauer hätte nicht in den weißfeldrigen Wandlungsläufer (wLf5) umwandeln können (Wandlungsfeld g8). Daraus folgt: Der wBh2 ist falsch eingezeichnet. – Tauschen wBh2 mit wLd4 bzw. wD oder wT oder sL? Der originale weiße h-Bauer hätte zwar mit insgesamt einem Schlagfall auf g8 in einen weißfeldrigen wL umwandeln können (wBh6xsTg7, als der schwarze h-Bauer noch auf h7 stand), wäre aus dem Eck aber nicht mehr herausgekommen. Nur wenn der wBh2 mit dem weißen Lf5 getauscht wird, ist die Stellung legalisiert. Der (nun) schwarzfeldrige wLh2 (oder der wLd4) stammt vom weißen b-Bauern, Wandlungsfeld b8. Also: wBh2 und wLf5 werden zu wLh2 und wBf5.