Wer sind die fünf Unbekannten auf a3, c6, f8, g4 und g6?

Die weiße Bauernstellung beweist fünf Schlagfälle. Also sind noch drei weiße und zwei schwarze Figuren einzusetzen: wK, wT, wL, sK und eine weitere schwarze Figur. – Der schwarze g-Bauer hatte als einziger Bauer in dieser Partie mittels direktem Durchmarsch auf g1 umgewandelt (sL), also kann der letzte Zug nicht wBg2xh3 gewesen sein, und somit kann auf g4 auch nicht der sK (im Schach stehend) sein. Der sK passt legal nur auf f8. Daraus folgt: wKc6.

Der schwarzfeldrige wL passt nur auf a3 und bietet Schach (mittels wKc5-c6+). Der wK war, als er noch auf c5 gewesen war, selbst im Schach gestanden aufgrund sSe3-g4+. Also: sSg4. – Restbesetzung: wTg6.