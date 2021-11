Der schwarze König hatte zuletzt gezogen. Wie viel Läufer konnten bisher in dieser Partie maximal existiert haben?

Beispielsweise konnte der schwarze b-Bauer auf die a-Linie geschlagen haben (den Original-wT), um auf a1 in einen sL zu wandeln. Der weiße a-Bauer konnte auf b8 in die wD gewandelt haben (weißfeldriger sL wurde hierzu geschlagen). Der schwarze f-Bauer konnte ebenfalls einen Original-wT geschlagen haben, um auf e1/g1 in einen sL zu wandeln. Zwei (vermutlich) originale wL und ein originaler sL stehen noch auf dem Brett. Der letzte Zug kann legal nur sKf6-e6 gewesen sein aufgrund z.B. wBe7xsDf8T+. Das schwarze Damen-Schachgebot erklärt sich mit sDe8xwLf8+! Dieser wLf8 entstand durch wBf7-f8L (davor geschah sDd7-e8+). Demnach hatte Schwarz also 4 und Weiß 3 Läufer besessen.

Vor dem letzten Zug (Kf6-e6) ist auch wBe7xsLf8T+ denkbar: Dann war der weiße e-Bauer einst auf der e-Linie geschlagen worden, damit der schwarze e-Bauer mittels direktem Durchmarsch auf e1 in einen schwarzfeldrigen sL hatte wandeln können. Der weiße f-Bauer hatte (später) auf der e-Linie die sD geschlagen und konnte so bis e7 vormarschieren (für wBe7xsLf8T+). Demnach hatte Schwarz also 5 und Weiß 2 Läufer besessen. – In der Partie existierten maximal 7 Läufer.