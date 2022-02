Wer sind die fünf Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

In der Partie gab es 3 Schlagfälle. Beide sT wurden in ihren Eckbereichen geschlagen. sKg4, zuletzt wBe2xSf3+? Damit wären alle Schlagfälle erklärt, so dass auf f6 ein originaler wB stehen müsste und der wK auf f2. Die Felder e4/h5 lassen sich nun aber nicht mehr komplett besetzen. Daraus folgt sKf6, denn nur dann lässt sich auch der wK legal unterbringen: z.B. wKe4? f2, g4 und h5 sind dann nicht mehr vollständig besetzbar. Daraus folgt: wKf2.

Der sS passt nun legal nur auf h5. Der fehlende weiße a-Bauer muss auf a8 in eine Dame umgewandelt haben (sL, sT wurden hierbei geschlagen), denn auf Feld g4 passt legal nur eine wD, und für e4 verbleibt der originale wB.