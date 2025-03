Dies ist ein Fehldruck. Zwei Schachfiguren wurden vertauscht eingezeichnet. Welche?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Insgesamt gab es 4 Schlagfälle (28 Figuren sind auf dem Brett). Der Figurenblock beim sK ist illegal, z.B. wegen der beiden sT. Hier steht also mindestens eine Schachfigur falsch. Weiß hat keine Umwandlungsfiguren. Ein wL war geschlagen worden. – Tauschen sBh6 mit wBh3? Alle wB hätten 4 Schlagfälle hinter sich, was nicht machbar war. – Tauschen sBh6/wBg2? Wen soll jetzt der sBg2 geschlagen haben? – Tauschen sBg7/wBb2? Woher kommt jetzt der wBg7? – Tauschen sBe7/wBb2? Alle Bauern hätten jetzt zusammen zu viele Schlagfälle hinter sich. – Tauschen sBe7/wBb6 oder b7? Welcher Weiße soll dann nun auf der b-Linie vom sB geschlagen worden sein? – Die sT können legal mit niemandem getauscht werden. Daraus folgt: Der sLf8 muss mit dem wTc1 getauscht werden. Der originale sLf8, der niemals hatte hinausziehen können, war einst auf seinem Grundfeld f8 geschlagen worden, und auf c1 steht ein unbeweglicher schwarzer Umwandlungsläufer (vom c-Bauern). Die berichtigte Stellung lautet also wTf8 und sLc1.