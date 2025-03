Die kasachstanische Fluggesellschaft SCAT wird ab dem 27. Mai diesen Jahres Direktflüge von der drittgrößten Stadt des Landes Schymkent in die bayerische Landeshauptstadt München anbieten. Die Flüge auf dieser neuen Verbindung sollen dreimal pro Woche durchgeführt werden.

„Die Eröffnung eines Direktfluges von Schymkent nach München fördert die Entwicklung des Handels und der wirtschaftlichen, geschäftlichen und touristischen Beziehungen, was ein weiterer wichtiger Schritt zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Akimats von Schymkent.

Interessierte können die Flugstrecke dienstags, donnerstags und samstags nutzen. Das Verkehrsministerium der Republik Kasachstan versichert, dass es an einer Erweiterung des Flugangebots interessiert ist, und dass die Zahl der Flüge auf bestehenden Strecken bei Bedarf auch erhöht werden kann.

Aktuell gibt es 17 Fluggesellschaften, die aus Deutschland nach Kasachstan fliegen. Die beliebteste und meistgenutzte Verbindung ist jene von Frankfurt am Main in die kasachische Hauptstadt Astana. Mit dem neuen Direktflug steigt die Gesamtzahl der Flüge zwischen Deutschland und Kasachstan von 11 auf 14 pro Woche. Die im Jahr 1997 gegründete kasachstanische Fluggesellschaft SCAT hat ihren Sitz am Flughafen Schymkent.

SCAT-Airlines stand bis 8. Dezember 2016 auf der Liste der Betriebsuntersagungen für den Luftraum der Europäischen Union. Im Jahr 2018 wurden die europäischen Luftraumbeschränkungen für die Fluggesellschaft aufgehoben.

aro.