Die Fußball-EM in Deutschland ist noch nicht zu Ende gespielt, da fiebert die Welt bereits dem nächsten sportlichen Großereignis in Europa entgegen.

Am 26. Juli beginnen in Frankreich die Olympischen Sommerspiele, die bis zum 11. August dauern werden. Mit dabei sind auch Auswahlen Kasachstans, Kirgisistans, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans.

Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew hat am Mittwoch der nationalen Auswahl die Landesflagge überreicht. Bei einem Treffen mit den Athleten erklärte er, dass die Spiele in Paris ein lang erwartetes Ereignis seien, das die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen werde. Die Ehre des Landes zu verteidigen, sei daher eine verantwortungsvolle Pflicht der Sportler. Wir setzen große Hoffnungen in Sie und alle Menschen werden mit Ihnen mitfiebern“, so der Präsident wörtlich.

Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

In dem Zusammenhang ging er auch allgemein auf die sportpolitischen Entwicklungen in Kasachstan ein: „In Städten und Dörfern werden Sportplätze gebaut. Allein im vergangenen Jahr wurden rund 70 Sportzentren eröffnet. In diesem Jahr werden etwa 200 weitere Objekte gebaut. Wie Sie wissen, hat es Veränderungen in der Struktur des Nationalen Olympischen Komitees gegeben. Das Hauptquartier für die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele wurde eingerichtet. Erfahrene Spezialisten wurden ins Land eingeladen, darunter der berühmte Sportler Gennady Golovkin.“

Nun sei es an den Sportlern selbst, die guten Bedingungen in Erfolge umzumünzen, woran Tokajew keinen Zweifel ließ: „Ich bin sicher, dass Sie als Sieger zurückkehren werden.“

