Am 26. und 27. März gab es im Deutschen Theater Kasachstan wieder einmal eine Premiere zu bestaunen. Aufgeführt wurde das Gedicht Peer Gynt des norwegischen Autors Henrik Ibsen unter der Regie von Natasha Dubs, die vom Publikum für ihre ungewöhnliche Vision von Kunst geliebt wird.

Peer Gynt ist ein echter, aber letztlich unsicherer Held in seinem Wesen und seiner Identität. Auf der Suche nach seinem eigenen „Ich“ gerät Per oft in die Falle seiner eigenen Fantasie und wendet sich an eine Reihe von „Richtern“, die ihn zur Wahrheit führen können. Sein Weg ist voller Schwierigkeiten und Prüfungen, aber die Hauptfigur erkennt, dass sie sich selbst finden muss, um gerettet zu werden.

Die Aufführung durchdringt einen buchstäblich mit ihrer Tiefe, Musikalität, Esoterik und manchmal auch Düsterkeit, in die Gedanken über die Suche nach der eigenen Persönlichkeit eintauchen. Talentierte Schauspieler, deren Choreografie und Emotionen einen buchstäblich in Trance versetzen und faszinieren, völlig unterschiedliche Gesichtsausdrücke – Wahnsinn, Freude, Bitterkeit, Sehnsucht – die Premiere ist mit all dem gefüllt, und das Ergebnis ist eine tiefe Palette von Eindrücken und Gefühlen aus der Produktion.

Angelina, eine der Zuschauerinnen, über ihre Eindrücke von dem Stück:

„Ich besuche das Deutsche Theater nicht so oft, aber jedes Mal, wenn ich es nach einer Vorstellung verlasse, bin ich sehr beeindruckt – beeindruckt von allem, der Atmosphäre, den Schauspielern und sogar dem Publikum. Alles hier ist etwas Besonderes und hat eine Art eigene Energie. Die Uraufführung des Stückes „Peer Gynt“ finde ich einen Erfolg, das kann man an den stehenden Ovationen des Publikums ablesen. Die Darbietung ist unheimlich facettenreich, in manchen Momenten gerät der Körper ins Zittern und Tränen steigen einem in die Augen, in anderen muss man lachen. Die Aufführung lässt uns über die eigene Existenz nachdenken, darüber, wie wir uns selbst finden, wer wir wirklich sind, und ob wir ein Leben lang wir selbst bleiben. Ich bin davon überzeugt, dass jeder sitzende Zuschauer sich in der Hauptfigur gesehen hat, weshalb diese Aufführung wohl so sehr die Seele berührt. Vielen Dank für die harte Arbeit und für ein solches Geschenk für uns Zuschauer.“

Auch die Direktorin des Deutschen Theaters Eva Becher teilte ihre Sicht auf die Premiere und ihre Ergebnisse mit Wohlwollen mit:

Eva, welches Resume ziehen Sie von der Premiere, wie bewerten Sie das Ergebnis der Aufführung?

„Ich kann definitiv sagen, dass ich ein Fan von Natasha Dubs und ihren ungewöhnlichen, subtilen und talentierten Projekten bin. Ich bin stolz, dass im Deutschen Theater ein weiteres Meisterwerk erschienen ist. Und diese Aufführung erwies sich als sehr schön. Natürlich bin ich zufrieden. Sie können die Arbeit der Schauspieler endlos bewundern: jung, hell, plastisch, musikalisch. Mir scheint, wir bewegen uns in Richtung Musiktheater. Wenn Sie es bemerkt haben, war es sehr schön, den Stimmen der Schauspieler zu lauschen. Ich schaue mir die Aufführung bereits zum dritten Mal an und werde immer wieder kommen. Ich denke, dass die meisten Zuschauer den Saal inspiriert verlassen. Es ist toll.“

Es fällt schwer, nicht die Frage zu stellen nach dem Haupthelden Peer Gynt zu stellen. Wenn Sie das Stück schon dreimal gesehen haben – hat sich dabei Ihre Einstellung gegenüber dieser Person geändert? Wie schätzen Sie seine Persönlichkeit ein?

„Wir sind alle ein bisschen Peer Gynt, besonders wenn wir zögern. Natürlich sehen Sie jedes Mal, wenn Sie sich eine Aufführung ansehen, etwas Neues. Außerdem improvisieren die Schauspieler manchmal. Es ist sehr interessant. Heute war mein Kind zum zweiten Mal in der Aufführung, und ich denke, dass es noch viele Male sein werden.“

So konnte die Premiere einer neuen, talentierten Performance von Natasha Dubs ihr Publikum mitreißen und gab ihm viele Emotionen, vielleicht neue Leitlinien, und ließ auch alle für einige Zeit nachdenken: „Wie kann ich mich selbst finden? Habe ich meinen Platz im Leben gefunden oder bilde ich mir das nur ein? Die Antwort auf diese Frage lässt die Regisseurin offen, und das Publikum verlässt nach der Aufführung voller Dankbarkeit den Saal.

Julia Tyukalova