Der Sommer hat begonnen und die Schülerinnen und Schüler haben genug Zeit, sich zu erholen und etwas Tolles zu lesen. Das hilft ihnen, ihr Allgemeinwissen zu erweitern, ihr Deutsch zu verbessern und einfach Spaß beim Lesen zu haben, wenn sie dank der eigenen Vorstellungskraft und der literarischen Kunst der Autoren etwas Neues und Spannendes entdecken.

Vor kurzem besuchte unsere Gruppe von Schülerinnen der Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Almaty die Bibliothek des Goethe-Instituts in Kasachstan. Wir haben eine faszinierende Reise durch die Welt der deutschen Literatur und mehr erlebt. Die Bibliothekarin Frau Scholpan Kysaibaewa zeigte uns, wie man völlig kostenlos Bücher ausleihen kann.

Uns wurden die verschiedenen Genres von Büchern und Literatur gezeigt, die wir in der Bibliothek des Goethe-Instituts finden können. Darunter befinden sich Wörterbücher, Bücher für das Üben der Grammatik sowie Belletristik und moderne Literatur. Jede Altersgruppe kann für sich passende Literatur auf Deutsch finden, sodass man Deutsch lernen und üben kann.

Neben Bücherregalen gibt es in der Bibliothek auch ein Regal für deutsche Filme und CDs mit Musik. Die Gestaltung und die Ausstattung der Bibliothek sind sehr modern. Die Bibliothek verfügt auch über einen Buchübergabestand. Das bedeutet, dass man jedes Buch von diesem Stand kostenlos mitnehmen kann, und wenn man zu Hause einige Bücher hat, die man nicht mehr liest, kann man sie dort lassen.

Angenehme Lernatmosphäre

Was mir am besten gefallen und einen unglaublichen Eindruck hinterlassen hat, war das Spiel „Unendliche Bibliothek“, das wir dort gespielt haben. Es funktioniert mit 3D-Brille, die uns in eine andere Realität eintauchen lässt. Diese Realität befindet sich nicht in einer gewöhnlichen Bibliothek mit Büchern, sondern es gibt verschiedene Orte, wo man z. B. mit Schlangen kommunizieren oder sich auf einem Schiff mitten im Ozean bewegen kann.

Nachdem man die Reise mit einer Virtual-Reality-Brille abgeschlossen hat, soll man einen Code scannen, um das Spiel zu beginnen. Der Kern des Spiels besteht darin, dass man nach Gläsern mit passenden Inhalten suchen soll, die in allen Bücherregalen verteilt sind. Das sind acht Gläser, die über die Evolution unseres Planeten von kosmischem Staub bis zum Bewusstsein berichten. Wer das Spiel am schnellsten durchspielt und erfolgreich beendet, erhält von der Bibliothek einen Preis.

Außerdem haben wir noch erfahren, dass eine Vielzahl von Pflanzen in der Bibliothek gezüchtet werden und die Mitarbeiter des Botanischen Gartens in Almaty dieses Vorhaben unterstützen. Jede Woche werden Blumentopfveranstaltungen organisiert. Der Ausflug in der Bibliothek des Goethe-Instituts Kasachstan hat uns sehr gefallen. Wir haben einige Bücher zum Lesen und zum Üben mitgenommen. Wir werden die Bibliothek in Zukunft öfters besuchen, da die Atmosphäre dort sehr angenehm und die Literatur sehr nützlich ist.

Autoren: Jamilya Tokhtarova (Vorspann), Romina Tyan (Haupttext)

