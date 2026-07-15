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Впереди налоговые послабления для казахстанского бизнеса и иностранных инвесторов?

Правительство РК стремится привлечь больше крупных зарубежных игроков. Для этого налоговые процедуры планируют сделать простыми и понятными. Главный шаг – снижение общей налоговой нагрузки для компаний, инвестирующих в развитие страны. Особый приоритет отдадут тем, кто открывает новые производства и создает рабочие места.

О грядущих переменах и скрытых нюансах я побеседовала с Бериком Заировым – известным казахстанским экспертом по налогам, основателем MIZAN Finance и экс-председателем комитета МСБ НПП «Атамекен».

– Берик Жангалиевич, Ваше мнение о налоговых послаблениях?

– Для иностранных инвесторов подготовлены неплохие льготы, что лучше, чем ничего, однако необходимо совершенствовать Налоговый кодекс и для внутренних инвесторов Казахстана. Создание благоприятного налогового режима для бизнеса одинаково эффективно привлечет как казахстанских, так и зарубежных инвесторов.

– Вы активно участвовали в обсуждении реформ и розничного налога. Если оценивать новый Налоговый кодекс честно: для кого он стал «щитом», а для кого – «приговором»?

– Будем честны: новый Налоговый кодекс усложнил жизнь абсолютно всем. Сейчас бизнес тратит колоссальное количество сил, времени и денег на администрирование – это и сам кодекс, и маркировка, и национальный каталог товаров. Получается, что вместо развития компании вынуждены направлять свои ресурсы на бесконечные отчеты перед государством. Тяжело приходится и крупным, и средним игрокам. Но больнее всего реформа бьет по малому бизнесу: из-за скромных оборотов и растущих накладных расходов им выживать сложнее всего.

– Казахстан борется с мобильными переводами и пытается вывести бизнес из тени. Насколько реально, на Ваш взгляд, контролировать каждый тенге мелких предпринимателей?

– Сами по себе мобильные переводы не несут никакой угрозы для государства. А вот для людей, которые принимают оплату за товары и услуги через такие переводы – это огромная проблема. Дело в том, что налоговые органы сейчас могут никак не реагировать, но через три года они имеют полное право поднять данные и доначислить 10% индивидуального подоходного налога на всю сумму, прошедшую по счетам. Это мина замедленного действия для предпринимателей.

– Как выживать малому бизнесу в условиях постоянного изменения специальных налоговых режимов? Какой режим сегодня Вы назвали бы самым безопасным?

– Сейчас специальные налоговые режимы – упрощенка и СНР для самозанятых – более-менее нормализовались. Если ваш бизнес работает напрямую с физлицами, то упрощенный режим стал действительно удобным. Однако сохраняется серьезный риск: условия по упрощенке в любой момент могут ухудшить, например, урезать годовой порог по доходам.

Что касается режима для самозанятых, то здесь нужно расширять список разрешенных видов деятельности. Туда попали далеко не все. Возьмем простой пример: люди, которые собирают пластик, бумагу или стекло. Они ведь в чистом виде самозанятые, но в официальном списке их до сих пор нет.

– Опишите идеальный портрет казахстанского предпринимателя, который точно выживет и масштабируется в новой экономической реальности.

– Предприниматель, который создал по-настоящему уникальный продукт, будь то товар или услуга. Вокруг него сформирована сильная, вовлеченная и сплоченная команда профессионалов. При этом он ведет бизнес максимально экологично: принципиально старается работать на свои деньги, избегая долгов, кредитов и рассрочек. Именно для таких компаний наша модель партнерства подходит идеально.

– Благодарю Вас за интервью.

Марина Ангальдт

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