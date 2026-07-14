Библиотеки сегодня становятся не только местом хранения книг, но и пространством для культурного развития, литературного творчества и поддержки молодых авторов. О развитии современной детской литературы, значении библиотек в продвижении чтения и роли государственной поддержки в реализации культурных проектов рассказывает директор Костанайской областной детско-юношеской библиотеки имени Ибрая Алтынсарина Надежда Теплякова.

– Надежда Минеевна, как Вы считаете, можно ли с помощью государственных инициатив создать условия, при которых у людей будет формироваться интерес к чтению?

– Сформировать – нет. Поддержать – да. Если государство поддержит людей и институты, которые прививают любовь к чтению, то появится и результат.

– А где заканчиваются возможности государства и начинается ответственность семьи, школы и библиотеки?

– С одной стороны, любовь к чтению прививают в семье. Если этого не происходит, тогда важен хороший библиотекарь, который знает литературу.

А если не встретился такой библиотекарь, зато встретилась замечательная библиотека, в которую вложилось государство? Такой вариант тоже возможен. Поэтому мне трудно сказать, где всё начинается. Наверное, главное, чтобы каждый занимался своим делом. Тогда всё получится.

– У Вас огромный опыт. Почему, по Вашим наблюдениям, одни дети читают, а другие нет?

– Честно говоря, я не знаю, можно ли вывести какую-то общую закономерность. Сказать, что читающие люди более думающие или более глубокие, – значит обидеть тех, кто не читает.

У каждого могут быть свои причины. Мне кажется, что у кого-то просто не случилось этой встречи с книгой. Я совсем недавно увидела такой пример. Человек пришёл к чтению уже тогда, когда сам стал отцом. Поэтому нельзя сказать: если любовь к чтению не появилась в детстве, значит её уже не будет.

– Библиотека Алтынсарина стала инициатором Республиканского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и подростков. В какой момент Вы поняли, что нужен именно такой проект? Какую проблему он должен был решить?

– Проблема лежала на поверхности. Нам не хватало произведений казахстанских авторов, прежде всего современной прозы для детей и подростков.

Мы слышали, что где-то выходили книги, но тиражи были небольшими. Что-то издавалось в регионах, чаще – поэзия. Современной детской прозы казахстанских авторов практически не было. Любая страна находится в поиске своей идентичности. И современная детская литература – важная часть этого поиска.

У нас есть хорошая классическая детская литература. Но как бы высоко мы ни ценили классику, ребёнку, как и взрослому, всегда нужна современная литература. Она помогает понять: где я нахожусь? Кто я в этом времени? Кто рядом со мной? Хорошие писатели всегда точно чувствуют своё время. Они умеют увидеть главное. Когда живёшь внутри событий, не всегда осознаёшь происходящее. Литература помогает посмотреть на это со стороны.

Имя Ибрая Алтынсарина очень созвучно этой теме. Ведь он не просто открывал школы. Он говорил, что при каждой школе должна быть библиотека, куда могли бы приходить не только ученики, но и все желающие.

Он понимал, что детям нужна литература, написанная специально для них. Именно поэтому он сам писал для детей.

По сути, Ибрай Алтынсарин стал родоначальником казахстанской детской литературы. Поэтому нам показалось, что всё очень логично складывается: есть проблема, есть личность Алтынсарина – значит такой конкурс должен появиться.

Мы предложили эту идею, нас поддержало управление культуры, и всё началось. Но мы сразу понимали: если конкурс останется просто конкурсом для писателей, этого будет недостаточно. Да, мы узнаем новые имена. Но где читатель возьмёт эту книгу?

Поэтому появилось ещё одно предложение – издавать сборник произведений лауреатов конкурса «Таза бұлақ» (в переводе с казахского – «Чистый родник»).

И для меня очень важно, что эти сборники практически постоянно находятся на руках у читателей.

– В этом году конкурс проходит уже в шестой раз. Что лично Вас порадовало в последнее время?

– Мне кажется, заметно вырос уровень авторов. Стало больше интересных тем. Появились сильные произведения с юмором, хорошие драматические тексты. Сегодня действительно есть из чего выбирать.

– Какая книга в последние годы по-настоящему Вас удивила?

– Знаете, с такими вопросами всегда трудно. Читаешь очень много, и сразу вспоминается только то, что первым приходит в голову.

Я Вас сейчас удивлю. Я получила огромное удовольствие, перечитав «Робинзона Крузо» Даниэля Дефо. Именно полный текст, а не сокращённый детский вариант. Как ни странно, я его хорошо помнила. Но теперь поняла, что это лично мой герой. Человек, который буквально из ничего создаёт всё своими руками: строит, разводит коз, устраивает быт, находит друга. Меня это очень зацепило. Если бы я не читала серию «Библиотека всемирной литературы» системно, по своему плану, мне бы просто не пришло в голову снова открыть эту книгу. Герой оказался для меня очень родным.

Если говорить о детской литературе, меня очень впечатлила Анастасия Строкина и её книга «Держиоблако». Это произведение для тех, кто допускает ирреальность в свою жизнь. Философская сказка о том, что в нашей жизни есть невероятные вещи и что в мире их, возможно, гораздо больше, чем кажется. Мне такие писатели нравятся, я их люблю.

– А костанайские авторы приносили свои произведения в библиотеку?

– Есть одна история, которую мне очень хочется рассказать. Это история Надежды Рунде.

Она однажды пришла к нам в библиотеку. Как только мы прочитали её тексты, мы поняли, что это наш автор. Тогда мы только начинали выпускать литературный журнал «Ёжик» и печатали её тексты. Потом решили сделать первую книжку Надежды «Про Илюшку и про мушку», которая вышла в 2001 году. На нашем цветном принтере распечатали её, отсканировали иллюстрации. Оформила книгу, конечно же, наша любимая художница Люба Ерёмина.

Получилось настоящее маленькое издание, сделанное прямо в библиотеке. Это был настоящий самиздат, но очень красивый.

Книгу читали с большим удовольствием. Радовалась автор, и мы радовались. Видимо, судьба наша – издавать книги. А началось всё с Надежды Рунде. Так что можно сказать, что она вышла из нашей библиотеки.

У меня о том времени остались самые тёплые воспоминания. Мы продолжаем сотрудничать до сих пор. После отъезда Надежды в Германию мы всегда следили за её творчеством. Если выходила новая книга, искренне радовались. И где-то в глубине души гордились, что тоже к этому немного причастны. Для нас это очень близкая история.

– Спасибо Вам за интервью.

Беседу вела Маргарита Бек.

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