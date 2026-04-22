Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с главой немецкого промышленного холдинга GP Günter Papenburg AG Карлом Гюнтером Папенбургом. Стороны обсудили планы по развитию медной промышленности Казахстана и возможные направления сотрудничества.

Встреча стала продолжением реализуемой в стране политики проактивного экономического роста, в рамках которой правительство целенаправленно привлекает в страну ведущие международные компании и инвесторов, предлагая им участие в развитии приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности. В ходе переговоров казахстанская сторона представила видение развития медной отрасли и предложила рассмотреть конкретные форматы сотрудничества.

Развитие и технологическое обновление медной промышленности является одним из ключевых направлений новой проактивной экономической политики Казахстана. В рамках новой модели роста определены приоритетные отрасли, в которых акцент сделан на выпуске продукции более глубокого передела, востребованной как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В Казахстане насчитывается порядка 130 месторождений меди. Ежегодно добывается порядка 170 млн тонн руды, что составляет около 4% мирового объема. При этом до 97% продукции экспортируется в виде катодов, концентратов и руды. Основная часть добываемой руды – порядка 750-800 тыс. тонн меди в год – обогащается до концентрата (второй передел). Из этого объема около 470 тыс. тонн уходит на производство катодов (третий передел) и оставшаяся часть концентрата экспортируется без дальнейшей переработки. Производство продукции более высокого передела – проволоки, фольги, кабелей и других изделий – составляет менее 5%. Потенциал увеличения валовой добавленной стоимости в медной отрасли оценивается более чем в 20 раз. В силу всех этих факторов развитие переработки меди более высокого передела рассматривается как ключевое направление повышения добавленной стоимости внутри страны.

Немецкая сторона выразила заинтересованность в детальной проработке вопроса. Отмечено, что поставки медного концентрата из Казахстана в Германию также могут быть рассмотрены, однако требуют дополнительной проработки логистики. Кроме того, компания готова изучить возможность создания в Казахстане производств более глубокого передела, подчеркнув, что наиболее эффективные производства целесообразно размещать вблизи источников сырья.

Стороны договорились проработать возможные форматы сотрудничества с участием холдинга «Байтерек» и при поддержке казахстанского посольства в Германии.

Справочно: GP Günter Papenburg AG – одна из крупнейших частных промышленно-строительных групп Германии с более чем 160-летней историей. Холдинг работает в сферах добычи сырья, производства строительных материалов, строительства зданий, автомобильных и железных дорог, торговли техникой, логистики и утилизации отходов.

Группа объединяет 61 дочернюю компанию, формируя единую производственно-логистическую экосистему, и обладает опытом реализации международных проектов. В Казахстане Papenburg принимала участие в строительстве автобана Астана – Боровое, что подтверждает ее компетенции в реализации крупных инфраструктурных проектов.