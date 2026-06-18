Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме и был принят Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе встречи Олжас Бектенов передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Отмечено, что взаимодействие двух стран является ярким примером стратегического партнерства и союзничества, основанного на доверии, взаимопонимании между братскими народами. Подчеркнуто, что достигнутые главами государств договоренности придают дополнительный импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. По итогам 2025 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 16,2% и достиг $4,8 млрд. За январь–апрель т.г. двусторонний товарооборот составил $1,9 млрд, что на 42,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Внимание уделено вопросам развития торгово-экономических связей, промышленной кооперации, транспортно-логистической взаимосвязанности, а также взаимодействию в сферах энергетики, водных ресурсов, туризма.

В работе форума приняли участие президенты Узбекистана, Албании, главы правительств Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, а также представители бизнеса, международных банков развития и госорганов. Обсуждены вопросы устойчивого экономического развития, привлечение инвестиций и внедрение инноваций.

Выступая на форуме, Олжас Бектенов отметил, что Казахстан поддерживает дальнейшее углубление взаимодействия между странами региона в целях раскрытия экономического потенциала Центральной Азии.

В Казахстане реализуются институциональные реформы, инициированные Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленные на устойчивый диверсифицированный экономический рост. Особое внимание уделяется совершенствованию инвестиционного климата и повышению деловой активности. В новой Конституции РК заложен фундамент построения Справедливого и Сильного государства, что создает дополнительные условия для дальнейшего улучшения деловой среды и укрепления инвестиционной привлекательности страны.

На сегодня обновлена Концепция инвестиционной политики до 2030 года. Для расширения внешнего привлечения капитала усиливается присутствие национальной компании Kazakh Invest на приоритетных рынках. При Генеральной прокуратуре работает Комитет по защите прав инвесторов, обеспечивающий защиту законных интересов бизнеса. Вводится новый специальный визовый режим – «Altyn Visa», предусматривающий упрощенные условия пребывания в стране для инвесторов и высококвалифицированных специалистов. В совокупности данные меры призваны стимулировать инвестиционную активность и ускорить развитие новых высокотехнологичных отраслей в Казахстане.

Отдельно руководитель Правительства Казахстана отметил потенциал для сотрудничества в сфере цифровых технологий и ИИ. Казахстан активно формирует IT-экосистему нового поколения: введены в эксплуатацию два суперкомпьютера, создан Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI. Реализуется проект «Долина ЦОДов», призванный стать цифровым хабом Центральной Азии, в развитие которого только мировые IT-гиганты Firebird и NVIDIA уже вкладывают $10 млрд инвестиций.

Источник: https://primeminister.kz/ru/news/olzas-bektenov-prinial-ucastie-v-v-taskentskom-mezdunarodnom-investicionnom-forume-31529

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