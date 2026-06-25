Депутат Сената Парламента РК Евгений Больгерт принял участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В рамках визита состоялись ряд встреч с руководством Ассамблеи, главами политических фракций и национальных делегаций стран Европы.
В ходе переговоров с Президентом ПАСЕ Петрой Байр стороны обсудили перспективы дальнейшего межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Ассамблеей. Особое внимание было уделено проводимым в нашей стране политическим реформам, а также подготовке к предстоящим выборам в Курултай. В свою очередь, Петра Байр отметила высокий интерес депутатов ПАСЕ к наблюдению за электоральными процессами в Казахстане.
Также Евгений Больгерт провел встречи с председателями политических групп ПАСЕ Жолтом Неметом, Пабло Испаном, Юлианом Булаем и Франком Швабе, а также руководителем национальной делегации Германии в ПАСЕ Кнутом Абрахамом. В ходе бесед сенатор проинформировал европейских коллег о реализуемых в Казахстане демократических преобразованиях и модернизации политической системы.
Отдельная встреча состоялась с депутатами Ассамблеи, которые планируют принять участие в международном наблюдении за выборами в Курултай. Стороны обсудили особенности общественно-политического развития страны и текущий партийный ландшафт Казахстана. Представители ПАСЕ подчеркнули значимость и динамичный характер проводимых в Республике реформ.
Кроме того, Евгений Больгерт выступил на заседании Комитета ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека, где были рассмотрены актуальные вопросы международно-правового сотрудничества.
ЕКПА алаңында Қазақстандағы саяси реформалар мен сайлау талқыланды
ҚР Парламенті Сенатының депутаты Евгений Больгерт Еуропа Кеңесі Парламенттік Ассамблеясының (ЕКПА) жазғы сессиясына қатысты. Сапар аясында Ассамблея басшылығымен, Еуропа елдерінің саяси фракциялары және ұлттық делегациялардың басшыларымен бірқатар кездесулер өтті.
ЕКПА Президенті Петра Байрмен кездесу барысында Қазақстан мен Ассамблея арасындағы парламентаралық өзара іс-қимылдың келешегі талқыланды. Елімізде жүргізіліп жатқан саяси реформаларға, сондай-ақ алдағы Құрылтай сайлауына дайындыққа ерекше назар аударылды. Петра Байр өз кезегінде ЕКПА депутаттарының Қазақстандағы сайлау процестерін байқауға баса назар аударып отырғанын атап өтті.
Евгений Больгерт ЕКПА Саяси топтарының төрағалары Жолт Немет, Пабло Испанмен, Джулиан Булаймен және Франк Швабемен, сондай-ақ ЕКПА-дағы Германия ұлттық делегациясының жетекшісі Кнут Аврааммен кездесулер өткізді. Сенатор әңгіме барысында Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан демократиялық өзгерістер мен саяси жүйені жаңғырту туралы еуропалық әріптестерді хабардар етті.
Құрылтай сайлауын халықаралық байқауға қатысуды жоспарлап отырған Ассамблея депутаттарымен жеке кездесу өтті. Тараптар еліміздің қоғамдық-саяси даму ерекшеліктерін және Қазақстанның қазіргі партиялық сипатын талқылады. ЕКПА өкілдері республикада жүргізіліп жатқан реформалардың маңыздылығы мен серпінді өзгерістерін атап өтті.
Евгений Больгерт сонымен қатар ЕКПА-ның Құқықтық мәселелер және адам құқықтары жөніндегі комитетінің отырысында сөз сөйледі. Онда халықаралық-құқықтық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері қаралды.
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