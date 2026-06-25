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Есть инициативы, которые не измеряются только цифрами. Их главный результат — вдохновение, новые мечты и жизненные ориентиры. Именно такой проект уже много лет реализует Альберт Рау, соучредитель Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрождение», заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

На протяжении шестнадцати лет Альберт Павлович приглашает в Астану учеников родных для себя учебных заведений — Лисаковской средней школы №4 и Валерьяновской основной школы, где прошли его детство и школьные годы. Причем все расходы на поездку депутат берет на себя. Главная цель этой инициативы — показать ребятам, чего можно добиться благодаря знаниям, упорному труду и стремлению к развитию.

В нынешнем году состоялась уже 16-я такая поездка. Если подсчитать всех участников за эти годы, то это более 420 школьников. Для многих из них это было первое знакомство со столицей Казахстана.

Поездки включают посещение знаковых объектов Астаны, знакомство с работой государственных институтов, образовательными и культурными центрами. Но самое важное — возможность увидеть своими глазами современный Казахстан и поверить в собственные силы.

Сам Альберт Рау не скрывает, что именно мотивация молодежи является главной задачей проекта. По его словам, эти впечатления останутся с ребятами на всю жизнь.

— Особенно приятно спустя годы встречать уже состоявшихся участников этой акции и слышать от них, что поездка в Астану стала для них дополнительным стимулом учиться, ставить перед собой большие цели и добиваться их. Именно ради этого все и начиналось, — отмечает Альберт Павлович.

Сегодня, когда так много говорится о поддержке молодежи и развитии человеческого капитала, этот пример показывает, насколько важны личное участие и внимание к подрастающему поколению. Ведь порой одна поездка, одна встреча или один вдохновляющий пример способны изменить жизненный путь человека.

Шестнадцать лет, более 420 школьников и сотни ярких впечатлений — таков результат инициативы, которая продолжает открывать новые горизонты для ребят из регионов, помогая им поверить в себя и своё будущее.

Материал подготовила Олеся Клименко

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