ТОО «Бёмер Арматура» удостоено звания дипломанта Премии Содружества Независимых Государств 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг.

Высокая награда присуждается предприятиям, которые демонстрируют устойчивые результаты в области качества продукции, внедряют современные системы менеджмента и подтверждают свою конкурентоспособность на международном уровне. Конкурс проводится один раз в два года под эгидой Экономического совета СНГ и является одной из самых престижных наград в сфере качества на пространстве Содружества.

По итогам конкурса ТОО «Бёмер Арматура» вошло в число дипломантов в номинации «Производство продукции производственного назначения с численностью работающих до 250 человек». Это признание подтверждает высокий уровень качества выпускаемой продукции, эффективность производственных процессов и соответствие предприятия международным требованиям.

Получение диплома Премии СНГ — важное достижение не только для коллектива предприятия, но и для отечественной промышленности в целом. Оно подчеркивает высокий потенциал казахстанских производителей и способствует укреплению их позиций на рынках стран Содружества.

Поздравляем коллектив ТОО «Бёмер Арматура» с заслуженной наградой и желаем дальнейших успехов, новых достижений и реализации масштабных проектов!

Олеся Клименко

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