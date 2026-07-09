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3 июля в Немецком доме Алматы состоялось торжественное мероприятие, посвящённое сразу двум значимым событиям — Дню работников средств массовой информации Казахстана и 60-летнему юбилею республиканской немецкой газеты Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ). Праздник объединил представителей государственных органов, дипломатического корпуса, общественных организаций, журналистского сообщества, ветеранов редакции, авторов, читателей и партнёров из Казахстана и Германии.

Юбилей стал не только поводом вспомнить историю одного из старейших этнических изданий страны, но и возможностью осмыслить его значение в современной общественной жизни. За шесть десятилетий газета прошла путь от ежедневной Freundschaft, первый номер которой вышел 1 января 1966 года, до современного мультимедийного издания, сохранив при этом свою главную миссию — быть голосом немецкого сообщества Казахстана, сохранять язык, культуру, историческую память и способствовать развитию диалога между народами.

Торжественную церемонию открыли главный редактор Deutsche Allgemeine Zeitung Олеся Клименко и ifa-редактор газеты Аннабель Розин. В своём приветственном слове они отметили, что шестидесятилетняя история издания — это, прежде всего, история людей, посвятивших свою жизнь журналистике, сохранению немецкого языка и развитию культуры российских и казахстанских немцев.

«Шестьдесят лет для газеты — это не просто цифра. Это тысячи опубликованных материалов, сотни авторов и сотрудников, десятки поколений читателей. Это история людей, которые верили в силу слова, сохраняли родной язык, культуру и память своего народа даже тогда, когда это было непросто», — подчеркнула Олеся Клименко.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам редакции — журналистам, переводчикам, редакторам, писателям и общественным деятелям, стоявшим у истоков газеты и сформировавшим те профессиональные и нравственные принципы, на которых издание развивается и сегодня.

После открытия гостям был представлен юбилейный фильм «60 лет DAZ: от Freundschaft до Deutsche Allgemeine Zeitung». Видеопрезентация позволила проследить путь газеты через разные исторические эпохи, увидеть архивные фотографии, страницы первых выпусков, познакомиться с людьми, создававшими издание на протяжении шести десятилетий. Особое внимание было уделено современному этапу развития DAZ — ее цифровой трансформации, расширению мультимедийных проектов и активной работе в интернет-пространстве.

С поздравительным словом к участникам праздника обратился Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Алматы Маттиас Кислер. Он отметил особую роль газеты в развитии культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и Германией, подчеркнув, что Deutsche Allgemeine Zeitung остается важной площадкой для сохранения немецкого языка и укрепления взаимопонимания между двумя странами.

От имени Управления внутренней политики города Алматы коллектив редакции поздравил руководитель отдела по развитию межэтнических отношений Назар Балгимбаев. Он отметил значительный вклад Deutsche Allgemeine Zeitung в укрепление межэтнического согласия и общественного единства, подчеркнув, что деятельность этнических СМИ способствует формированию атмосферы взаимного уважения и доверия между представителями разных этносов.

Особое место в программе было посвящено региональным обществам немцев Казахстана. Председатель Алматинского культурно-этнического общества немцев «Возрождение» Людмила Набокова подчеркнула, что именно сотрудничество общественных организаций и газеты позволяет сохранять связь между регионами, рассказывать о людях, реализующих культурные и образовательные проекты, поддерживать немецкий язык и передавать историческую память новым поколениям.

Значительная часть юбилейной программы была посвящена международному сотрудничеству. На протяжении многих лет важнейшим партнёром редакции остаётся Институт по культурным связям за рубежом (ifa), благодаря которому в газете работают немецкие журналисты и реализуются совместные проекты.

С поздравлением выступила руководитель отдела «Интеграция и медиа» ifa Каролине Гиль. Она отметила, что многолетнее сотрудничество с DAZ является примером успешного профессионального взаимодействия, способствующего развитию качественной журналистики и укреплению культурных связей между Казахстаном и Германией.

Отдельным символичным моментом стало выступление бывшего ifa-редактора газеты Малины Вайндль. Работая в редакции, она внесла значительный вклад в развитие немецкоязычного контента, обмен профессиональным опытом и внедрение современных журналистских подходов. В своём выступлении Малина Вайндль поделились воспоминаниями о работе в Казахстане, отметив высокий профессионализм коллектива редакции и особую атмосферу сотрудничества, которая всегда отличала Deutsche Allgemeine Zeitung.

Тему международного партнёрства продолжило видеопоздравление бывшего издателя Moskauer Deutsche Zeitung Ольги Мартенс. На протяжении многих лет два немецкоязычных издания тесно сотрудничают, реализуя совместные проекты и поддерживая профессиональный диалог журналистов разных стран.

Особенно тёплым стало выступление руководителя Баварского культурного центра Вальдемара Айзенбрауна. Уроженец Казахстана, сегодня проживающий в Германии, он рассказал о важности сохранения исторической памяти и роли средств массовой информации в объединении людей, живущих в разных странах, но связанных общей историей и культурой.

Большое внимание в ходе юбилея было уделено людям, которые на протяжении десятилетий создают содержание газеты. Председатель Союза немцев Казахстана и многолетний автор DAZ Кристина Ларина говорила о значении этножурналистики, которая требует не только профессионализма, но и внутренней ответственности перед обществом.

Она подчеркнула, что работа авторов этнических СМИ редко измеряется материальными критериями. Ее главная ценность заключается в сохранении языка, культуры, памяти и укреплении взаимопонимания между людьми.

Очень личным и эмоциональным стало выступление постоянного автора и читателя газеты Валентина Оспанова. Он рассказал, как когда-то познакомился с газетой в качестве читателя, а спустя годы стал одним из ее авторов. Завершением его выступления стало авторское стихотворение, посвящённое газете и людям, которые на протяжении многих лет создавали ее историю.

Финальным творческим аккордом юбилейного вечера стало выступление артистов Немецкого театра. Давняя дружба театра и газеты строится на общих ценностях — сохранении немецкого языка, культурного наследия и исторической памяти. Музыкально-театральная программа стала ярким завершением официальной части праздника.

Подводя итоги мероприятия, директор газеты Роберт Герлиц выразил искреннюю признательность всем поколениям журналистов, авторов, редакторов, переводчиков, партнёров и читателей, благодаря которым история газеты продолжается уже шесть десятилетий.

Он отметил, что каждая публикация, каждый проект и каждая общественная инициатива становятся возможными благодаря людям, искренне верящим в силу слова, открытого диалога и взаимного уважения.

Юбилей Deutsche Allgemeine Zeitung вновь подтвердил, что газета остаётся не просто средством массовой информации. Она является важной частью общественной и культурной жизни немцев Казахстана, объединяет поколения, сохраняет историческую память, способствует развитию немецкого языка и продолжает выполнять свою главную миссию — быть мостом между Казахстаном и Германией, между прошлым и будущим, между людьми разных культур и национальностей.

Шестьдесят лет — это значительная веха в истории издания. Но, как показал этот праздничный вечер, для Deutsche Allgemeine Zeitung юбилей стал не итогом большого пути, а началом нового этапа развития, на котором традиции журналистского мастерства продолжают гармонично сочетаться с современными технологиями, международным сотрудничеством и новыми возможностями цифровой эпохи.

Материал подготовила Олеся Клименко

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