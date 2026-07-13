Переход к зеленой экономике остается одним из стратегических приоритетов Казахстана. Вместе с развитием возобновляемых источников энергии страна решает задачу сохранения надежности энергоснабжения. По оценке экспертов, устойчивое развитие энергетики возможно только при эффективном сочетании возобновляемых, газовых, угольных и атомных источников энергии.

В 2013 году Казахстан принял Концепцию по переходу к «зеленой экономике». Этот стратегический документ не просто заложил основы энергоперехода в стране, но и провозгласил курс на глубокую модернизацию всей хозяйственной системы – от снижения углеродоемкости ВВП до бережного использования природных ресурсов. За прошедшие годы республика достигла определенных результатов: уже 6,9% всей электроэнергии за І полугодие 2026 года выработали ВИЭ.

Однако интеграция чистых технологий в традиционную модель обнажила серьезный экономический и технический дисбаланс, особенно заметный в ценовой политике. С целью стимулирования энергоперехода «зеленая» электроэнергия реализуется по фиксированному тарифу, в то время как электроэнергия от угольных электростанций, вырабатывающих порядка 75% электроэнергии в стране, – по предельному тарифу.

В итоге цена 1 кВт/ч от традиционной генерации варьируется в зависимости от типа электростанции от 9,4 до 20,93 тенге. В это же время 1 кВт/ч от ВИЭ стоит в пределах 16,71-59,7 тенге. При этом «зеленая» генерация в отличие от традиционной и атомной не может обеспечить бесперебойную выработку электроэнергии ввиду зависимости от погодных условий.

Строительство новых объектов ВИЭ, по словам экспертов, сегодня обходится дешевле, чем строительство объектов традиционной энергетики. Казалось бы, раз затраты меньше, процесс производства электроэнергии экологичнее, то может показаться, что в рамках философии «зеленой экономики» целесообразнее форсировать переход на новые виды энергии, отказавшись от строительства дорогостоящих АЭС и ТЭЦ. Однако у Жакыпа Хайрушева, управляющего директора НПП «Атамекен» иной взгляд на ситуацию:

– Формируется слишком упрощенная картина, где энергетика сводится только к цене киловатт-часа. ВИЭ действительно подешевели. Это факт. Но цена аукциона ВЭС или СЭС, как известно, это неполная стоимость энергии для энергосистемы. В цену не входят затраты на маневренные мощности, резервирование, усиление сетей, накопители, ограничения генерации при профиците, системные услуги. Пока доля ВИЭ небольшая, система это «переваривает». Но при росте доли ВИЭ в энергобалансе стоимость обеспечения устойчивости системы начинает быстро расти <…>. Поэтому сравнивать «чистый тариф ВЭС» с тарифом угольной станции, считаю, некорректно. Особенно в стране с огромной территорией, зимними и летними пиками и резкоконтинентальным климатом.

Эксперт подчеркивает, что новая угольная генерация в Казахстане строится не только ради «дешевого киловатта». Она в первую очередь решает покрытие базовой нагрузки, устойчивость частоты, инерцию системы, теплоснабжение городов, промышленную безопасность и энергетическую независимость.

– Ни ВИЭ, ни импорт эти функции полностью сегодня не заменяют. Кроме того, в Казахстане уголь – это еще и внутренняя ресурсная база. А это уже вопрос не только экономики, но и суверенности энергосистемы, – подытоживает Хайрушев.

«Зеленая» трансформация Казахстана требует ухода от упрощенных споров о тарифах к системному видению развития энергетики. В условиях резко континентального климата и растущего спроса на электроэнергию надежность энергосистемы может быть обеспечена только за счет эффективного сочетания различных видов генерации. Возобновляемые источники энергии, газовая, угольная и перспективная атомная энергетика должны не конкурировать друг с другом, а дополнять друг друга, формируя устойчивую энергосистему.

Именно такой комплексный подход отвечает стратегическим задачам Казахстана по развитию зеленой экономики, укреплению энергетической безопасности и обеспечению устойчивого экономического роста.

Елена Гаркава

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