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История народа хранится в личных фотографиях, семейных письмах, воспоминаниях старшего поколения, в рассказах о доме, дороге и жизни на новом месте. Но не менее важная её часть остаётся в государственных и ведомственных документах: архивных делах, метрических книгах, списках переселенцев, транспортных списках, справках и учётных карточках. Для семей, переживших депортацию, трудовую армию и спецпоселение, такие источники становятся способом восстановить разорванные связи. Поэтому вопрос о том, где сегодня можно найти документальную информацию об истории и культуре немцев Казахстана, становится не только исследовательским, но и глубоко личным.

Именно из этого вопроса вырос проект «Интерактивный архив немцев Казахстана». Его идея начала формироваться в 2019–2020 годах, в 2022–2024-х велась большая исследовательская работа в центральных и региональных архивах, а в 2024 году сайт стал доступен пользователям.

Но цифровой архив не появился сам по себе. За каждой найденной справкой, строкой в списке и внесённой фамилией стоит кропотливая работа архивистов, исследователей и волонтёров. За четыре года к проекту присоединились 32 волонтёра из разных стран. Именно поэтому рассказ о проекте невозможно отделить от историй людей, которые помогали его создавать.

Для многих волонтёров путь в архивное дело начался с истории собственной семьи.

Научиться читать зюттерлин

Лидия Мольке сегодня живёт в Германии, но родилась в Караганде в 1951 году. Долгое время семейное прошлое существовало для неё в виде отдельных воспоминаний и рассказов. Интерес к генеалогии появился в 2005-м, когда она готовила к 80-летию матери плакаты с фотографиями о жизненном пути и с фамильным деревом. «Это стало отправной точкой моего интереса к генеалогии. К сожалению, папа ушёл от нас в 2003 году, и подробно расспросить его уже не удалось», – вспоминает Лидия.

Особенно важной для неё стала история отца. Он родился в Крыму, в Цюрихтале, а в годы войны вместе с семьёй был выслан в Казахстан. Его отца забрали в трудовую армию, самого подростком отправили в Караганду, а мать с младшими детьми осталась в Кустанайской области. Позже отец пытался найти их, но след семьи оборвался. «Жители рассказывали, что был голод, сильные морозы, и мать с детьми ушла пешком в большую деревню искать еду. Больше их никто не видел. В архив Кустаная мы писали неоднократно, но сведений не нашли».

Так началась многолетняя работа с документами: семейными фотографиями, архивами ЗАГС, церковными книгами, ревизскими сказками и базами данных. Лидия научилась читать зюттерлин – старый немецкий шрифт, которым были написаны многие церковные книги, сотрудничала с обществом «Таврия», работала с материалами крымских немецких поселений и постепенно восстановила родословную по обеим линиям до XVII века.

«Много данных можно найти на сайтах MyHeritage, Ancestry, Geni и других. Но не всему в интернете можно верить – важно искать оригиналы. Эта работа захватывает, но требует времени и средств. Хочется всё систематизировать, оформить и делиться с другими. Потому что ни одно дерево не растёт без корней – так и человек должен знать свою историю».

Поиск осложняется ошибками

История Людмилы Малько началась с поиска потерянной родни по отцовской линии. В семье знали, что дедушка рано остался сиротой, но почти ничего не было известно о его родителях. Поиск осложнялся тем, что фамилия была записана с ошибкой: вместо прежнего варианта в документах закрепилось написание Малько. «В Казахстане папе при получении паспорта написали неверно фамилию, метрик не было. На запрос в Крым им ответили, что всё сгорело. На написание фамилии папа не обратил внимания, и так у нас пошла фамилия Малько».

Людмила начала искать похожие варианты – Молько, Мольке, Мальке. Так она вышла на родственников в Германии, а позже ДНК-тесты помогли подтвердить родственные связи. Оказалось, что линия, которую семья считала крымской, связана также с Поволжьем и более ранними европейскими корнями.

«Тест ДНК могу только посоветовать. Благодаря ему мне вышла информация о предках бабушки, нашлись имена её дедушки и бабушки и данные до XVI века».

Важную роль в поиске сыграла Лидия Мольке. Она помогала Людмиле разбираться в архивных документах, книгах и фамильных связях.

«К работе по переписыванию и оцифровке метрик привлекла меня Лидия, так началась наша совместная работа. В 2016 году занимались переписью крымских церковных книг, в 2021-м погрузились в «Таврические метрики», и последняя наша работа – с архивным материалом города Костанай».

Не просто перепись документов, а возвращение к памяти

Для Натальи Фройденберг исследование документов тоже связано с семейной памятью. Она потомок немецких колонистов, приехавших в Российскую империю в 1823 году. С детства её окружали рассказы о депортации 1941 года, разлучённых семьях и родственниках, оказавшихся в Казахстане, Германии, Польше и США.

«С малых лет меня завораживала история моей семьи: ещё были живы воспоминания о депортации 1941 года, о том, как родственников разлучали. Моя прабабушка говорила на русском с ошибками, а со своими детьми – на немецком. Её рассказы оставили во мне сильное чувство принадлежности к моей культуре и моим корням».

«Моя волонтёрская деятельность – это не просто перепись документов, это возвращение памяти. Руководство этими проектами дало мне бесценный опыт и понимание того, как важно систематизировать и анализировать данные, чтобы история не терялась».

Особое место в работе Натальи занимают международные сообщества Taurien e. V. и Planer Kolonien, где потомки немецких колонистов из разных стран обмениваются документами, сведениями и семейными историями.

«Благодаря этим сообществам мне удалось воссоединить семьи, следы которых были потеряны в 1941 году. Мы, потомки в четвёртом поколении, нашли друг друга и вместе возвращаем историю наших семей и нашего народа».

Вероника Колесникова

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