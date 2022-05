Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Kohleausstieg, korrekte Müllentsorgung, postfossile Wirtschaft – all das sind große Worte, doch was steckt dahinter? Die DAZ im Gespräch mit dem kasachischen Klimajournalisten und Herausgeber des Magazins „The Ecolomist“ Daurzhan Augambay.

Können Sie uns ein bißchen von Ihrem Magazin und seiner Entstehungsgeschichte erzählen? Welche Idee verfolgen Sie mit „The Ecolomist“?

Die Idee entstand aus verschiedenen Diskussionen hier in Kasachstan rund um das Thema Ökologie. Leider sind nicht viele Menschen in Kasachstan gewillt, ökologisch orientiert zu leben. Ich habe einfach angefangen, meine Umgebung zu analysieren, und bemerkt, dass die meisten nicht wissen, wie sie ihren Müll trennen sollen. Also begann ich, über die ökologische Kultur in Kasachstan nachzudenken.

Ich habe mich gefragt, wie man diese Kultur unterstützen und erweitern könnte, und wie man Menschen dazu bringt, sich mit diesen Themen und ihrer gesellschaftlichen Relevanz zu beschäftigen. Ich möchte, dass sie stärker über die Zukunft dieser Erde nachdenken, weil wir schon in zwei bis drei Jahrzehnten von einem ökologischen Desaster überrannt werden, dem wir nichts entgegen setzten können.

Ich fing also an, meine Recherchen und Ideen auf Facebook zu teilen, das reichte mir aber nicht. Deshalb habe ich mich regelmäßig mit Botschaftern aus Japan, Deutschland, Italien, England, Schweden, Ägypten und den Niederlanden getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie sie in ihren Ländern mit diesen Problemen umgehen. Dabei kam heraus, dass es eine Wechselwirkung gibt zwischen Regierung und Gesellschaft: Wenn Regierungen bestimmte Gesetze und Regelungen erlassen haben, dann hat sich auch das Verhalten der Bevölkerung schrittweise verändert.

Kasachstan ist natürlich noch nicht so weit wie Deutschland, dennoch zeigen sich Fortschritte: Wir haben eine effektive Mülltrennung eingerichtet, auch für Unternehmen gibt es nun eine bessere Infrastruktur für die Müllentsorgung. Wenn wir diese Kultur erweitern und landesweit implementieren wollen, dann wird auch die einfache Bevölkerung umdenken. Wir können uns dabei an anderen Staaten orientieren. Länder wie Deutschland haben schon viel Zeit, Energie und Geld in eine nachhaltige Umweltpolitik investiert. Wir können diese Pläne übernehmen und sie an unsere Bedingungen, an unsere Mentalität anpassen.

Ihr Ziel ist also, das individuelle Verhalten von Bürgern ökologischer zu gestalten. Was machen wir dann mit Unternehmen, die eine noch größere Verantwortung für die Umweltzerstörung tragen?

In diesem Fall müssen wir über die Sustainable Development Goals sprechen. Dabei handelt es sich um ein Dreiecksverhältnis zwischen der Regierung, der Gesellschaft und der Wirtschaft. Diese Ziele, zusammengestellt von der UN, sind eine Art Fahrplan für uns und betreffen die ganze Menschheit: Hunger, Zugang zu sauberem Wasser, nachhaltiger Konsum, die Erhaltung von Flora und Fauna. Wenn wir uns alle mit den gleichen Problemen konfrontiert sehen, dann macht es Sinn, diese gemeinsam zu lösen. Natürlich müssen diese Ideen lokal angepasst werden, aber im Kern stellen die SDGs die Basis für eine funktionierende Beziehung zwischen Regierung, Gesellschaft und Wirtschaft dar und können den Dialog zwischen den einzelnen Parteien verbessern.

Andererseits verhindern oder verlangsamen bürokratische Prozesse diese Entwicklungen – egal ob wir uns in Asien oder Europa befinden. Gleichzeitig besitzt die Regierung viel legislative Macht, um nachhaltige Standards, Normen und Gesetze zu erlassen, mit denen Unternehmen und Privatbürger dann umgehen müssen. Wir müssen daher darauf achten, dass diese drei Bereiche eng zusammenarbeiten.

Wie kann das sichergestellt werden?

Dafür sind die ESG-Werte wichtig. Die messen nämlich, wie stark sich ein Unternehmen für Umwelt und Gesellschaft einsetzt und über bloße Gewinnmaximierung hinausgeht, indem es Nachhaltigkeit zu einem der Unternehmensziele erklärt. Die ESG-Werte zeigen uns also, dass es für Unternehmen durchaus möglich ist, ihre Regeln und ihr Produktionsverhalten zu ändern. Einige haben vielleicht früher Flüsse verschmutzt, achten aber heute auf ihre Produktionsprozesse, andere investieren Teile ihres Gewinns in erneuerbare Energien. Ein großes Problem ist leider das Phänomen des Greenwashing. Es gibt Unternehmen, die öffentlich ein umweltbewusstes und nachhaltiges Image pflegen, aber in Wirklichkeit weiterhin der Umwelt schaden.

Welche Rolle spielt dabei der Begriff der grünen Ökonomie?

Grüne Ökonomie bedeutet Kreislauf-Ökonomie. Wenn wir beispielsweise Plastik produzieren, können wir das in ein neues Produkt umwandeln, und nachdem dieses Produkt benutzt wurde, kann es erneut umgewandelt werden. Das wäre die gleiche Idee wie bei Biomüll. Aus Biomüll kann Gas hergestellt werden, Tiernahrung oder Düngemittel für die Erde. Durch dieses Düngemittel wird die Erde mit Nährstoffen angereichert, dann können Obst oder Gemüse angebaut und konsumiert werden. Jeder Wirtschaftssektor – ob Agrarwirtschaft, Automobilindustrie oder IT – kann also mit dem gleichen Schema arbeiten und nachhaltiges Equipment einführen.

Besonders der IT-Sektor ist wichtig für Digitalisierungsprozesse und kann den Papierverbrauch minimieren, aber auch allgemeine Arbeitsprozesse vereinfachen und verständlicher machen. Die Öl- und Kohleindustrie müsste sich ebenso grundlegend verändern. Das heißt, jeder Wirtschaftssektor sollte sich sozial verantwortlich zeigen und zum Beispiel Aufforstung, Wasseraufbereitung oder den Schutz von Biodiversität finanziell unterstützen. Das Ziel der grünen Ökonomie ist, alle Staaten und alle Wirtschaftsbereiche mit der gleichen Philosophie zu verbinden. Das wäre eine gemeinsame Strategie, die Umwelt zu schützen.

Von der globalen zurück zur lokalen Ebene. Welche Klimaprobleme gibt es zurzeit in Kasachstan?

Unser größtes Problem ist der Mangel an Wasserressourcen. Der Aralsee war früher der größte Salzsee Zentralasiens. Er war ein richtiges Paradies für Tiere und voll mit Fischen. Als die Sowjetunion umstrittene Regelungen für die Umwelt einleitete, wurde der Wasserzugang des Aralsees blockiert und das Klima veränderte sich dramatisch. Von Jahr zu Jahr verlor der See an Volumen und trocknete aus. Der nördliche Teil des Sees liegt heute in Kasachstan, der südliche Teil in Usbekistan. Wir versuchen, von Kasachstan aus den See wieder mit Wasser zu füllen. Das erweist sich aber als schwierig, weil der Wasserzugang hier abhängig ist von den Dämmen in Kirgisistan, Usbekistan, Turkmenistan, China und auch in Russland. Wir haben also immer zwei Szenarien: Entweder, das Wasser wird im Ausland geblockt und bei uns entsteht Dürre, oder das Wasser wird plötzlich freigegeben und bei uns gibt es Überflutungen in den Winter- und Frühlingsmonaten.

Das ist für uns schwer zu kontrollieren, deshalb müssen wir in ständigem Kontakt mit unseren Nachbarstaaten sein. Nicht nur der Aralsee, auch das Kaspische Meer wird immer öfter zum Problem, weil die Biodiversität des Meeres durch die Ölproduktion Kasachstans beschädigt wird. Man muss aber auch bedenken, dass das Klima in einem Land abhängig von dem Klima in einem anderen ist. Wenn sich das Klima in Südamerika plötzlich ändert, dann kann uns das auch hier in Zentralasien beeinflussen. Besonders die Waldbrände im Süden Russlands verschmutzen die Luft und der Aschestaub gelangt bis nach Kasachstan. Deshalb ist die UN-Klimakonferenz, auch bekannt als COP26, eine gute Möglichkeit für Kasachstan, um über solche Themen zu diskutieren und gemeinsame Lösungen zu besprechen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Die Fragen stellte Antonia Skiba.

Hier geht es zur Seite von The Ecolomist.