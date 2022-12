Zu ihrer Zentralasiatischen Medienwerkstatt lädt die DAZ jedes Jahr engagierte junge Leute ein, um im Rahmen von Workshops erste Erfahrungen mit journalistischen Medieninhalten zu sammeln.

Die Studentinnen Kristina und Darya tauschen sich in unserem heutigen Podcast aus über den Alltag an einer internationalen Uni in Kasachstan, die Berufschancen nach dem Studium, das Engagement im Stura und Studenten mit kasachstandeutschem Hintergrund in Almaty.

Der Beitrag ist im Rahmen eines Projekts entstanden, das vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.