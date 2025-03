Nauryz und der „Geist“ der Nomaden

Anlässlich des Nauryz-Festes lud die Botschaft der Republik Kasachstan in Berlin zu einem Konzert des Ethno-Folklore-Ensembles „Sarmad“ ein. Das Konzert fand im Kulturzentrum der Botschaft der Republik von Aserbaidschan statt, und wurde von Aserbaidschans Berliner Botschafter, S. E. Nasimi Aghayev, mit einigen einleitenden Worten eröffnet. Der Botschafter verwies auf die Gemeinsamkeiten des Nauryz-Festes in beiden Ländern und, was eng damit verbunden ist, auch auf das freundschaftliche Verhältnis zwischen der Republik Kasachstan und der Republik Aserbaidschan.

Anschließend sprach der Botschafter der Republik Kasachstan, S. E. Nurlan Onzhanov. Er verwies auf das neue Format des Nauryz-Festes in Kasachstan, welches seit 2024 an zehn Tagen im Frühlingsmonat begangen wird, und zwar vom 14. März bis zum 23. März, und welches nun offiziell als „Nauryz Narmad“ bezeichnet wird. Jeder dieser zehn Tage wird einem bestimmten Thema gewidmet. Es werden Tage der Barmherzigkeit, der Kultur, der nationalen Traditionen, des Shanyrak, der nationalen Kleidung, der Erneuerung, der nationalen Sportarten, der Solidarität und des eigentlichen Neujahrs gefeiert.

Zehn Tage Nauryz Feier

Am 14. März besuchen die Menschen in Kasachstan ihre Liebsten und wünschen sich gegenseitig Wohlergehen. Am frühen Morgen gehen die Jüngeren zu den Älteren, um ihnen ihren Respekt zu erweisen. Traditionell sollte der Tisch mit Süßigkeiten, Baursak-Pfannkuchen und sieben warmen Broten gedeckt sein. Jede Person im Haus erhält neue Kleidung. Dieser Tag ist zudem ein Tag der Reinigung, nicht nur des Hauses, sondern auch der Seele. Es ist ein Fest des Friedens, der guten Gedanken und der starken menschlichen Bindung.

Seit dem 10. Mai 2010 ist Nouruz auf Beschluss der 64. Generalversammlung der Vereinten Nationen als „internationaler Nouruz-Tag“ anerkannt. Die UN-Generalversammlung stellte in ihrer Erklärung dazu fest, dass „Nouruz ein Frühlingsfest ist, das von mehr als 300 Mio. Menschen seit mehr als 3000 Jahren auf der Balkanhalbinsel, in der Schwarzmeerregion, im Kaukasus, in Zentralasien und im Nahen und Mittleren Osten gefeiert wird“. Bereits am 30. September 2009 hatte die UNESCO den Nouruz-Tag in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.

Jedes Land hat seine eigene spezifische Schreibweise und Aussprache des Begriffs „Nouruz“.

Das Nauryz Fest ist mit einer Reihe von Traditionen, Sitten und Bräuchen des Volkes verbunden. Neben den festlichen Mahlzeiten gab es bei Nauryz ein umfangreiches Kulturprogramm. Wie beispielsweise Pferderennen oder Wettbewerbe unter Dichtern und Sängern, die improvisierte Gedichte, welche auf dem Nationalinstrument Dombra begleitet werden, vortragen.

Fest des Erwachens und der Natur

Das Nauryz Fest war immer im Bewußtsein des Volkes als ein Fest der Erwachens der Natur, des Sieges des Guten über das Böse und des Lichtes über die Finsternis. Und so wünschte auch der kasachische Botschafter allen Anwesenden: „Möge das Neue Jahr für uns alle friedlich und glücklich sein“. Mit diesem Worten eröffnete er einen kulturellen Abend mit dem Ethno-Folklore-Ensemble „SARMAD“, der den zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Kultur bestimmt unvergesslich bleiben wird.

Das Ethno-Folklore-Ensemble „SARMAD“, das als Untergliederung des Akademischen Kasachischen Volksorchesters, welches nach Dina Nurpeissova benannt ist, gegründet wurde, entstand im Jahr 2017. Sein Leiter und Gründer ist der Preisträger der Auszeichnung „Verdienter Kulturschaffender“, der Multiinstrumentalist und Komponist, Bauyrzhan Aktay. Die Hauptmission des Ensembles besteht in der geistigen Entwicklung der Gesellschaft sowie der Bewahrung der nationalen Identität und Traditionen des kasachischen Volkes.

Das „SARMAD“-Ensemble zeichnet sich durch seinen einzigartigen Klang aus, indem es kasachische Lieder, Weisen (Küys) und Melodien in einem modernen Ethno-Jazz-Stil interpretiert. Eine Besonderheit des Ensembles ist der Einsatz antiker und seltener kasachischer Musikinstrumente wie Jetigen, Adyrna, Schankobys, Sybyzgy und Saz-Sysynai. Dadurch hat das Ensemble seinen eigenen, unverwechselbaren Stil und Klang entwickelt.

Das Ensemble trat bereits erfolgreich auf nationalen und internationalen Bühnen auf und trägt zur Popularisierung der nationalen Kunst bei. Sein Repertoire umfasst mehr als 50 Werke, darunter die Kompositionen „Alash Amanaty“ (oder das „Vermächtnis von Alash“) und „Yapurai“, zu denen Musikvideos gedreht wurden.

Im Jahr 2024 ging das Ensemble auf Tournee in die USA, wo es die kasachische Musik auf höchstem Niveau präsentierte und Anerkennung beim internationalen Publikum erlangte. Die Auftritte des Ensembles hinterlassen einen bleibenden Eindruck und wecken beim Publikum tiefe Emotionen sowie Respekt für das kulturelle Erbe des kasachischen Volkes.

Das Akademische Kasachische Volksorchester ist nicht nur das führende Kulturzentrum der Region Atyrau, sondern auch ein Bewahrer und Inspirator der nationalen Musik. Die Geschichte des Orchesters begann 1957 und im Jahr 1990 erhielt das künstlerische Ensemble den Status eines professionellen Orchesters, das talentierte junge Musiker der Region unter einem Dach vereinte. Das Ensemble zählt über 60 talentierte Künstler und Künstlerinnen. Das musikalische Repertoire umfasst mehr als 800 Werke.

Als Anerkennung für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung der Musikkunst wurde dem Ensemble am 4. September 2000 der Ehrentitel „Akademisch“ verliehen. Heute ist das Orchester weltweit bekannt. Seine Auftritte sind nicht nur Konzerte, sondern tiefgehende emotionale Reisen, die bei Kasachen den Stolz auf die eigene Kultur wecken und die Herzen der Zuhörer mit der Wärme und dem Licht der kasachischen Musik erfüllen.

Das Ensemble hat wiederholt hohe Auszeichnungen auf nationalen und internationalen Bühnen erhalten und damit der Welt die Einzigartigkeit der kasachischen Kunst nähergebracht. Bedeutende Beiträge zur Entwicklung des Orchesters leisteten solche herausragenden Meister der Musik wie Seilkhan Kussainov, Bozdak Rzachanov und Rispai Gabdijev.

Christian Grosse